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09 січня 2017, Київ 21:30
Політика

Путін не тільки був членом злочинного колективу, тепер він його очолює – Фрейдзон

Ілюстраційне фото

Ілюстраційне фото

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Згідно зі статистикою сайту Російської редакції Радіо Свобода, читачів в 2016 році найбільше зацікавив цикл інтерв'ю з колишнім пітерським, а нині ізраїльським бізнесменом Максимом Фрейдзоном, які прочитали понад мільйон людей. У них він розповідав про те, як в 90-ті роки в Петербурзі створювався союз криміналітету і влади, і про ту роль, яку відіграв в цьому союзі чиновник мерії Володимир Путін. Зокрема, бізнесмен розповідав про те, як майбутній президент Росії двічі отримував від нього хабара – по 10 тисяч доларів – за оформлення паперів. Розповів Максим Фрейдзон і про співпрацю Путіна з «авторитетними» бізнесменами Сергієм Васильєвим і Володимиром Барсуковим-Кумаріним (другий зараз відбуває покарання за організацію замаху на першого). «Бандити захоплювали, Путін офіційно оформляв захоплене. Колектив працював злагоджено», – пояснював Максим Фрейдзон. У заключному інтерв'ю з цієї серії Максим Фрейдзон розмірковує про реакцію читачів на подані ним факти, які свідчать про співпрацю чиновника мерії Санкт-Петербурга Володимира Путіна з кримінальними угрупованнями.

Максим Фрейдзон

Максим Фрейдзон

Злочинці отримували від Путіна міське прикриття і всіляке сприяння, включаючи дозволи, ліцензії тощо, міська влада надавала допомогу в разі арешту когось із злочинців… Путін зберігав ці добрі робочі відносини і коли був керівником

– Те, що я розповідаю, зрозуміло будь-якій людині, яка жила у 90-х роках в Росії. По всій країні міська влада працювала в жорсткій зв'язці з криміналітетом, мала частки з бізнесів, в більшій чи меншій мірі прикривала кримінальників. Як я пам'ятаю, злочинці отримували від Путіна міське прикриття і всіляке сприяння, включаючи дозволи, ліцензії тощо, і, звісно, міська влада надавала допомогу в разі арешту когось із злочинців… З точки зору бізнесу, наскільки я знаю, Путін працював в тандемі з Кумаріним, з Васильєвим, з Трабером, і вони йому потім, коли він пішов з мерії, зберегли частки. Він зберігав ці добрі робочі відносини і коли був керівником ФСБ.

Путін працював в жорсткій кооперації з міським злочинним світом. Це був нерозривний зв'язок

В силу того інформаційного тиску, який чиниться на російське населення, і в силу того, що запустили машину страху, яку ми знаємо з Радянського Союзу, зараз недоговорюють по суті. Мовляв, «є думка, що він був пов'язаний з бандитами». А треба визнати як очевидний факт, що Путін працював в жорсткій кооперації з міським злочинним світом. Це був нерозривний зв'язок.

– Про це, незважаючи на неабияку кількість публікацій і документальний фільм «Хуізмістерпутін», мало хто наважується говорити...

Путін не тільки був членом злочинного колективу, але є ним донині, судячи з того, що він робить. Тільки тепер він його очолює. Це людина ще з петербурзьких часів глибоко афілійована і психологічно, і суто організаційно зі злочинним світом. Давно треба було визнати КДБ терористичною організацією за терор проти свого народу

– Треба називати речі своїми іменами. Путін не тільки був членом злочинного колективу, але є ним донині, судячи з того, що він робить. Тільки тепер він його очолює. Я, описуючи своє враження від Путіна, говорив, що це в нашому розумінні не людина. Багато людей, наприклад, Ходорковський і Березовський, тоді помилилися. І таке ж нерозуміння Путіна існувало і на Заході. Судячи з останніх реакцій, пов'язаних з хакерськими атаками, просвітлення, схоже, все-таки настало. Якщо називати речі своїми іменами, то треба визнати, що Путін – це людина, ще з петербурзьких часів глибоко афілійована і психологічно, і суто організаційно зі злочинним світом. Просто зараз багато злочинців були легалізовані. І бандити, і КДБісти з точки зору нормальної людини є злочинцями, просто за різними статтями і параграфами Кримінального кодексу. Це їх і ріднить. Давно треба було визнати КДБ терористичною організацією за терор проти свого народу. У Польщі, до речі, так і зробили.

– Характерний приклад: справа з допінгом і підміною сечі спортсменів через дірку в стіні за участю офіцерів КДБ.

На Заході довго не розуміли, що це просто кримінальники. Путін вважає, що він весь час розводить лохів. Все, що Путін робить на міжнародній арені, – поведінка середньої руки кримінальника. Він це робить із задоволенням

– Так. На жаль, на Заході довго не розуміли, що це просто кримінальники. Уявіть: ви прийшли в блатну малину, намагаєтеся проповідувати якісь цінності, що не можна підроблювати сечу, не можна захоплювати чужі території, не можна розв'язувати війни, на вас подивляться з інтересом і подивом: а чому не можна? Що ти нам пояснюєш, дорогий? У мене враження, що Путін вважає, що він весь час розводить лохів. Все, що Путін робить на міжнародній арені, – поведінка середньої руки кримінальника. Причому, як я бачу, він це робить із задоволенням, тому що в такій ситуації хуліган має переваги саме в тому, що він нічим не зв'язаний. Модель для внутрішнього становища в Росії теж взята кримінальна: працівники повинні добувати нафту і газ та вимирати. Як в таборі: «мужики» працюють на кримінальників, для цього «мужиків» залякують і обманюють, що і робить нинішня пропагандистська машина.

Максим Фрейдзон спілкувався із Володимиром Путіним, коли той був чиновником ленінградської мерії. Архівне фото, 1991 рік

Максим Фрейдзон спілкувався із Володимиром Путіним, коли той був чиновником ленінградської мерії. Архівне фото, 1991 рік

– В Ізраїлі, де Ви живете, є розуміння, хто такий Путін?

– В Ізраїлі, звичайно, є розуміння, хто такий Путін. Але Ізраїль звик заради власного виживання працювати з усіма, хто корисний. У нас на кордонах йде війна.

– Війна за участю Путіна...

Не потрібно навіть намагатися сприймати цю людину як партнера у спілкуванні, не треба сідати грати з шулером. Нема з ким домовлятися, він все одно обдурить

– Так, війна за участю Путіна, тобто керовані Путіним війська воюють безпосередньо на наших кордонах – не з нами, але тим не менше. Тому при всьому розумінні Ізраїль змушений підтримувати певні відносини. Але не потрібно навіть намагатися сприймати цю людину як партнера у спілкуванні, не треба сідати грати з шулером. Треба відразу розуміти, що з ним потрібно поводитися якомога більш жорстко: там нема з ким домовлятися, він все одно обдурить. Президент Обама, який раніше намагався з ним домовлятися, останнім часом висловлювався досить однозначно. Приємно, що це розуміння все-таки прийшло. Що стосується Трампа, то у нього є досвід роботи в найрізноманітніших соціальних середовищах. Я думаю, що він такої шпани набачився за своє довге життя в Нью-Йорку. Тут не можна допускати слабкості і спроби переговорів, потрібно давати зрозуміти, що ви розумієте, з ким маєте справу.

– Ситуація, коли розуміють тільки силу?

– До вас підійшли хулігани в підворітті, хочуть пограбувати. Зрозуміло, що розмова на будь-яку тему буде приводом зайняти зручну позицію, щоб потім оглушити ударом ззаду. Відповідно, потрібно відразу дати зрозуміти, що буде дуже жорстка відсіч.

– І тим не менше, незважаючи на всі санкції, і за кордоном у нього прихильників додається, і в Росії за нього більшість. У чому загадка його політичної довговічності й успіху?

Успіх в Росії, як мені здається, пов'язаний з аморфністю суспільства, бажанням мати царя, імперськими амбіціями

– Це ж стандартна кримінальна тактика: суміш улесливості і агресії. Напевно, ви зустрічали таких людей… А успіх в Росії, як мені здається, пов'язаний з аморфністю суспільства, бажанням мати царя, імперськими амбіціями. Думаю, що це мине.

– Дивна річ, що найбільш дикі рішення влади, наприклад, позбавити свій народ сиру у відповідь на західні санкції проти чиновників, сприймаються як цілком природні.

Люмпену не потрібен сир, люмпену потрібно відчувати себе крутим. Перше, про що думає Путін, – це як обдурити свого візаві, а не про те, який хід зробити турою або пішаком

– Звичайно, це за межею розуміння. Тут розрахунок на люмпена, якому говорять, що йому повинно бути добре і гордо просто через те, що він живе у великій країні. Люмпену не потрібен сир, люмпену потрібно відчувати себе крутим. А на зовнішньополітичному плані це ситуація, коли шулер завжди виграє за картковим столом, але тільки поки його не поб'ють канделябрами. Хакерські атаки, підмінена сеча – люди не готові до того, що у їхнього сусіда захований туз в рукаві. Поки не стане остаточно зрозуміло, що це шулер, відбуватимуться несподівані речі. Перше, про що думає Путін, – це як обдурити свого візаві, а не про те, який хід зробити турою або пішаком.

Повний текст матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода

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