Радіо Свобода Daily: заява Азарова – пропагандистський хід Кремля?

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров заявляє, що може сформувати український «уряд у вигнанні» після рішення московського суду, який у грудні визнав протести на Майдані в Україні «переворотом». Українські політологи вбачають у такій ініціативі елемент російської системи пропаганди, а також наміри екс-посадовців нагадати про себе й отримати кошти від Кремля. Більше про це читайте у статті «Уряд Азарова в екзилі»: пропагандистський хід Кремля чи спроба повернутися до влади?»

Папа Римський Франциск заявив про необхідність виконання зобов’язань, взятих на себе сторонами заради досягнення миру на сході України, а також швидкої реакції на гуманітарну ситуацію на Донбасі. «Складаю побажання, щоб в Україні рішуче прямували вперед у пошуку реальних вирішень для повного здійснення зобов’язань, взятих на себе сторонами, і, насамперед, щоб була запевнена швидка відповідь на гуманітарну ситуацію, яка досі залишається важкою», – наголосив понтифік, застерігши також від убивств «в ім’я Бога».

Президент США Барак Обама після висновку розвідки США, що Росія втрутилася у президентські вибори, заявив, що він «недооцінив» вплив кампанії з дезінформації і хакерських зламів комп’ютерів на демократію. «Мені здається, «російські хакери», якщо щось і зламали в Америці, то це дві речі: мозок Обамі і, звичайно, саму доповідь про «російських хакерів», – такими словами розкритикувала доповідь речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Президент Сирії Башар Асад заявив, що його уряд готовий вести переговори про «все» з опозицією на можливій зустрічі в Астані. Тим часом німецькі активісти розпочали марш на підтримку сирійських біженців. Вони хочуть пройти пішки ті ж самі 3,5 тисячі кілометрів, які подолали ті, хто втік із Алеппо, намагаючись дістатися до Німеччини, щоб отримати притулок. Але йти активісти будуть у зворотному напрямку: з Німеччини до Сирії (ось відео)

Турецька поліція повідомила, що нападником на нічний клуб у Стамбулі в новорічну ніч був громадянин Узбекистану Абдулкадир Машаріпов. Відомий за прізвиськом «Абу Мухаммед Хорасані», Машаріпов має зв’язки з угрупованням «Ісламська держава» у Сирії й Іраку. Втім, його нинішнє місце перебування невідоме.

Українські спортсмени змушені розпочати новий олімпійський сезон зі старою зброєю. Через військовий конфлікт на Донбасі Євросоюз заборонив продавати зброю Україні. Це ембарго поширюється навіть на спортивну зброю. Тож національна збірна з кульової стрільби не може замінити свій інвентар. Розповідь про те, як українські спортсмени надають друге життя інвентарю тут.

У Великій Британії опубліковано книжку про одне з найгучніших вбивств часів Холодної війни – вбивство агентом КДБ у жовтні 1959 року в Мюнхені лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери. Книга називається «Людина c отруйним пістолетом» (The Man with the Poison Gun). Її автор – професор Гарвардського університету Сергій Плохій – аналізує життя і долю того, хто вбив Бандеру і втік на Захід, – агента КДБ Богдана Сташинського. Про книгу та Бандеру він розповів у інтерв’ю російській редакції Радіо Свобода.

Також, згідно зі статистикою сайту російської редакції Радіо Свобода, читачів у 2016 році найбільше зацікавив цикл інтерв'ю з колишнім пітерським, а нині ізраїльським бізнесменом Максимом Фрейдзоном, які прочитали понад мільйон людей. У них він розповідав про те, як у 90-ті роки в Петербурзі створювався союз криміналітету і влади, і про ту роль, яку відіграв у цьому союзі чиновник мерії Володимир Путін. Зокрема, бізнесмен розповідав про те, як майбутній президент Росії двічі отримував від нього хабара – по 10 тисяч доларів – за оформлення паперів. «Бандити захоплювали, Путін офіційно оформляв захоплене. Колектив працював злагоджено», – пояснював Максим Фрейдзон. У заключному інтерв'ю з цієї серії Максим Фрейдзон розмірковує про реакцію читачів на подані ним факти, які свідчать про співпрацю чиновника мерії Санкт-Петербурга Володимира Путіна з кримінальними угрупованнями.

І до мистецьких новин. У Лос-Анджелесі відбулась церемонія вручення кінопремії «Золотий глобус». Усі сім нагород, на які був номінований, здобув мюзикл «Ла-Ла Ленд». Це рекордне вшанування для одного фільму впродовж року (попередній рекорд належав нині вже класичним стрічкам «Політ над гніздом зозулі» (1975) та «Опівнічний експрес» (1978). А от приз як найкраща драма здобув фільм «Місячне світло» режисера Баррі Дженкінса. Ветеран американської кіноіндустрії Меріл Стріп здобула нагороду за свої життєві досягнення.

А завершити огляд за традицією хочемо приємним і пропонуємо подивитись як українські стартапи підкорюють Лас-Вегас.

