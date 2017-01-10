Трамп може скасувати санкції, накладені на Росію за втручання у вибори – радник обраного президента

Келліенн Конвей, одна з провідних радників Дональда Трампа, поставила під сумнів необхідність додаткових розслідувань щодо звітів про російське хакерство у процесі виборчої кампанії. Конвей зауважила, що обраний президент розгляне скасування деяких заходів запроваджених Обамою, повідомляє видання USA Today.

Я передбачаю, що президент Трамп захоче переконатися, що наші дії є пропорційними до того, що сталося, на підставі того, що ми знаємо

«Я передбачаю, що президент Трамп захоче переконатися, що наші дії є пропорційними до того, що сталося, на підставі того, що ми знаємо», – сказала Конвей.

Вона зауважила, що кроки, до яких вдався Обама, в тому числі вигнання 35 ймовірних російських шпигунів, були жорсткішими, ніж ті, які він наказав зробити після повідомлення про кіберзлам з боку Китаю з викраденням особистих даних мільйонів держслужбовців, та Північної Кореї. Конвей пояснює таку різницю політичними міркуваннями, інформує USA Today.

Демократи стали суперзацікавленими у цьому питанні після того, як вибори пішли не так, як вони того хотіли й очікували

Конвей висміяла пропозицію демократів Палати представників і Сенату створити двопартійну, незалежну комісії з розслідування звинувачень на адресу Росії, пише видання. Спецслужби США минулого тижня повідомили, що Москва під керівництвом президента Володимира Путіна, отримала доступ до електронного листування Національного комітету Демократичної партії та інших, а потім оприлюднила його, щоб зашкодили Гілларі Клінтон та сприяти Дональду Трампу.

«Справа в тому, що демократи стали суперзацікавленими у цьому питанні після того, як вибори пішли не так, як вони того хотіли й очікували», – наголосила Конвей в інтерв’ю.