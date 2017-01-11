Радіо Свобода Daily: неоднозначний «список Савченко»

Народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки українських заручників, яких утримують в окупованих Донецьку і Луганську, та імена тих, кого представники угруповань «ДНР» і «ЛНР» хочуть отримати взамін. Імена отримані не з офіційних джерел, наголосила депутат. Експерти знайшли у списках помилки, а Служба безпеки України засудила публікацію персональних даних заручників. Колишні полонені побоюються, що тепер шахраї будуть шантажувати родичів заручників, але Савченко висловила упевненість – гірше не буде, а частина родин підтримала її прагнення зробити процес обміну більш відкритим.

Святошинський районний суд Києва переніс розгляд справи щодо розстрілів під час Євромайдану на 17 січня. Причина перенесення – неможливість гарантувати безпеку обвинувачуваних екс-беркутівців. Цього разу розглядався епізод вбивства 19-річного Устима Голоднюка під час подій 20 лютого 2014 року в центрі Києва (хлопець мав на голові голубу каску). Свідчив батько загиблого Володимир Голоднюк. Він повідомив про передачу слідству знайденої на Майдані кулі і пояснив, що зберігав речовий доказ у себе до листопада 2016 року, бо не довіряв правоохоронцям і слідству. (Ось відео)

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко доручив сформувати в областях групи моніторингу виконання рішення уряду щодо підвищення мінімальної заробітної плати. А напередодні в ефірі Радіо Свобода він також запевнив, що уряд не допустить переведення людей на скорочений робочий день і неповні ставки у зв’язку зі вступом у силу рішення про підвищення мінімальної зарплати до 3200 гривень.

А от колишнього голову фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександра Єфремова судитимуть у Старобільську. Колегія суддів вирішила, що це єдине місто на Луганщині, де є СІЗО, в якому можна утримувати екс-депутата, який наразі перебуває під вартою.

У Гуті Пеняцькій на Львівщині виявили зруйнований пам’ятник загиблим полякам. На одній із них вандали намалювали український синьо-жовтий прапор і написали «слав», на іншій – червоно-чорний і німецьку свастику. Хрест цілком зруйнований, плитка від меморіалу розкидана довколо. Меморіал відкрили у 2005 році в пам’ять про події 28 лютого 1944 року, коли були вбиті всі жителі села. Генконсул Польщі у Львові, посол України в Польщі та Український інститут національної пам’яті назвали дії вандалів свідомою провокацією з метою погіршити українсько-польські відносини. Наш кореспондент побувала на місці, де був скоєний акт вандалізму і описала побачене у матеріалі «Це почерк третьої сторони – Шеремета про руйнування пам’ятника загиблим полякам на Львівщині».

Сьогодні обраний президент США Дональд Трамп проведе свою першу офіційну прес-конференцію після перемоги на виборах. Свій прогноз щодо ймовірних геополітичних зрушень озвучив в ефірі Радіо Свобода політичний експерт, директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця.

Білорусь відкривається світові. Згідно з указом президента Лукашенка, скасовуються візи для громадян 80 країн світу, якщо вони прибувають на термін, не більше ніж 5 діб, та виключно літаками через «Національний аеропорт «Мінськ». Втім, експерти закликають не поспішати з надією на поліпшення політичних відносин Білорусі та Заходу з цього приводу.

Будьте відкриті для світу і він відкриватиметься Вам!

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