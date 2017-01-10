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Служба безопасности Украины контролирует ситуацию с запрещенными сепаратистскими организациями в Донецкой и Луганской областях. Так в ведомстве отреагировали на заявления главы так называемого «народного совета» группировки «ДНР» Дениса Пушилина о том, что организация «Донецкая республика» расширит свою деятельность за пределы Отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Самопровозглашенный глава так называемого «народного совета» группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о том, что ячейки организации «Донецкая республика» будут открываться в подконтрольных Украине городах Донбасса. Более того, в Славянске, освобожденном еще в мае 2014 года, по его словам, уже действует представительство организации.

В заявлении Пушилина говориться: «Семнадцать жителей Славянска на сегодня являются членами общественного движения «Донецкая республика». Открытие первичных ячеек в новых городах на подконтрольной Украине территории должно быть, прежде всего, осознанным решением и личной заинтересованностью жителей той стороны».​

Как выяснили «Донбасс.Реалии», сепаратистская организация «Донецкая республика» была создана в Донецке еще в 2005 году Андреем Пургиным и Александром Цурканом, а в 2007 году по обращению СБУ и областной прокуратуры была запрещена решением Донецкого окружного административного суда.

По мнению донецкого политолога Кирилла Сазонова, организация «Донецкая республика» была создана частью донецких бизнес-элит как «пугало» для Киева и президента Виктора Ющенко. Такую же исключительно информационно-провокативную функцию она играет и сейчас.

Так называемые «донецкие» показали их Ющенко и сказали, что если нас посадят, придется иметь дело с ними

«Ну это было очень скучная толпа абсолютно маргинальных людей, которые ни на что не влияли, ничего не решали, махали российскими флагами, говорили: «мы воссоединимся с Росией», «нам Киев не указ». И естественно так называемые «донецкие» показали их Ющенко и сказали, что если нас посадят, придется иметь дело с ними. Ребята сыграли свою роль и ушли со сцены, им кидали еще какие-то подачки. И воспрянули они недавно, вот уже в 2014 году, когда уже пошло нормальное финансирование. Но российские ребята быстро поняли, что это маргиналы, и убрали их со сцены уже совсем», ‒ считает политолог.

По его словам, примечательно то, что в 2014 и 2015 годах Андрей Пургин занимал пост так называемого председателя «совета министров» группировки «ДНР» и председателя «народного совета» группировки «ДНР», откуда был смещен. Сейчас же создатели «Донецкой республики» Пургин и Цуркан не играют какой либо заметной роли на неподконтрольных территориях.

Спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская в разговоре с «Донбасс.Реалии» отметила, что комментировать заявления Пушилина бессмысленно, а ведомство контролирует ситуацию с запрещенными объединениями в Донецкой и Луганской областях.

Мы все держим на контроле. Очень много высказываний, которые и не стоит комментировать

«Мы все держим на контроле. Очень много высказываний, которые и не стоит комментировать. Но мы все держим на контроле, и, я думаю, все будет нормально», ‒ отмечает Гитлянская.

На сегодняшний день «Донецкая республика» является фракцией в так называемом «народном совете» группировки «ДНР». На сайте организации указано, что ее членами являются более 160 тысяч человек.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)