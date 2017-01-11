Напівзруйнований гуртожиток у Чернігові – під арештом, мешканці – з тимчасовим житлом

Понад 200 мешканців напівзруйнованого місяць тому гуртожитку в Чернігові забрали всі свої речі із аварійної оселі. А на саму будівлю правоохоронці наклали арешт. Поки ведуть слідчі дії, міська влада не може вирішувати подальшу долю будинку. В мерії поки що займаються розселенням родин, які отримали дах над головою в інших гуртожитках міста.

Тетяна Максименко була однією із понад двохсот мешканців гуртожитку по вулиці Попудренка у Чернігові, який раніше належав швейній фабриці, а нині перебуває на балансі міста. Зараз вона разом з родиною облаштовується на новому місці. Їм та ще шістнадцятьом сім’ям із напівзруйнованої оселі виділили тимчасові кімнати в іншому гуртожитку – Чернігівського ліцею залізничного транспорту. Жителі перенесли сюди свої речі із аварійної будівлі.

«Тут краще, ніж у нас було, – розповідає Тетяна Максименко. – Але до всього треба, звичайно, докласти руки. Там іноді щось протікає. Гуртожиток – є гуртожиток. А так все добре».

У гуртожитку ліцею родини постраждалих намагались селити поряд. Для них підготували цілі блоки.

«П’ять блоків, кухня для них – повністю все маленьке крило. Шостий поверх – ми повністю велике крило віддали постраждалим. У нас блочна система – по дві кімнати. Є туалет, душова кабіна. Є кімнати для сушки», – показує своє господарство завідувачка гуртожитку Чернігівського залізничного ліцею Тамара Заліська.

Єдине, чого бракує в цьому будинку – місця для прання, скаржаться мешканці.

«Прати немає де! – розповідає Тетяна Максименко. – Труси, носки на батарею – і все!»

Подальша доля напівзруйнованого гуртожитку невідома

Схожа проблема виникла і в інших гуртожитках, куди тимчасово переселили постраждалі родини. Вирішити питання намагається міська влада. Для вимушених переселенців придбали дві пральні машини. Їх привезли до однієї з тимчасових осель.

Ми вирішуємо всі побутові питання

«Ми вирішуємо всі побутові питання – з бойлерами, з сантехнікою, з плитами для приготування їжі. Як тільки ми закінчимо ремонт, ті люди, які живуть в готелях зараз або тимчасово у якихось знайомих, рідних, близьких – вони будуть переселені в гуртожитки міста і будуть проживати до того моменту, поки не буде вирішено питання з постійним їхнім житлом», – коментує ситуацію заступник Чернігівського міського голови Олександр Ломако.

Переселення мешканців напівзруйнованого гуртожитку із готелів, де тимчасово живуть потерпілі, планують завершити до 14-го січня. Наприклад, у гуртожитку Технологічного університету спеціально ремонтують кімнати. Обіцяють віддати цілий поверх. Проживання оплачуватиме міський бюджет. А яка доля чекає на напівзруйнований гуртожиток – поки що невідомо. Будинок – під арештом. Причини обвалу, що стався 12 грудня минулого року, досі не з’ясували.

«Поки ведуться слідчі дії, ми не можемо сказати, яка подальша доля будинку, тому що прокуратура забрала всі документи, і накладено арешт на цей будинок зараз», – говорить заступник Чернігівського міського голови Олександр Ломако.

На сьогодні в Чернігові є близько 200 будинків, які потребують обстеження і ремонту. Шість будівель вважають аварійними, їм уже понад 60 років. Та для обстеження цього житлового фонду потрібні чималі кошти. Тільки за приблизними підрахунками – близько 14 мільйонів гривень, констатують фахівці.