Про що говорив Барак Обама у прощальній промові

Барак Обама виступив із фінальною промовою. В останньому зверненні на посаді президента Обама закликав кожного американця бути перш за все відповідальним громадянином і не дозволяти внутрішнім конфліктам послаблювати країну. Як він сам зазначив, центральною темою виступу був нинішній стан американської демократії. Згадуючи про основні загрози, зазначив зокрема і пропаганду –​ з одного боку, та глухість до думок, які протирічать власним, з іншого. Згадав Обама і про зовнішніх ворогів. Він сказав, що світовому порядку, досягнутому після Другої світової війни, кидають виклики фанатики та автократи. Серед ключових суперників згадав ІДІЛ, Росію та Китай.

Виступ проходив у Чикаго, де Барак Обама починав свою кар’єру. Відкриваючи промову, він сказав: «Добре бути вдома». Як повідомляє chicagotribune.com, одна із присутніх жінок стояла з транспарантом «Пробач нас усіх» і голосно кричала. У відповідь на це натовп почав скандувати: «Ще чотири роки!», на що Обама посміхнувся і запевнив: «Ні, я не можу цього зробити».

Він також нагадав, що за десять днів він передасть владу законно обраному президентові Дональду Трампу і підкреслив, що його адміністрація забезпечить якомога більш легкий та мирний перехід.

Як зазначив сам Обама, центральною темою його виступу був нинішній стан американської демократії. Говорив також про власні досягнення та загрози – внутрішні та зовнішні, Америці та світовому порядку в цілому. Звертаючись наприкінці до дружини та доньок, американський президент розплакався.

«За 8 років Америка стала сильнішою»

Підбиваючи підсумки свого президентства, Барак Обама заявив, що за вісім років Америка стала сильнішою, однак усі громадяни, за його словами, повинні брати участь у посиленні демократичних інститутів. «Незалежно від того, у який бік коливається маятник влади», сказав він, все залежить від участі громадян.

Якщо ви розчаровані вибраними посадовцями, збирайте підписи й висувайте свою кандидатуру

«Якщо ви втомилися сперечатися з незнайомцями в інтернеті, спробуйте поговорити з одним із них у реальному житті. Якщо щось треба полагодити, зав’язуйте шнурівки й займіться організацією. Якщо ви розчаровані вибраними посадовцями, збирайте підписи й висувайте свою кандидатуру», – сказав він.

Американський президент також заявив, що якби хтось розробив програму кращу за «Obamacare», він сам публічно підтримав би її.

«Якби я сказав вам 8 років тому, що Америка відверне велику рецесію, перезавантажить автоіндустрію, і запустить найдовшу смугу створення робочих місць в історії…, якби я вам сказав, що ми відкриємо новий розділ з кубинським народом, зупинимо програму ядерної зброї Ірану без жодного пострілу, знищимо ідейного натхненника теракту 9 вересня…, що ми досягнемо рівності у шлюбі, забезпечимо право на охорону здоров’я для ще 20 мільйонів співгромадян, ви би могли сказати, що у нас занадто високі амбіції. Але ми це все зробили!» – сказав президент США.

«Росія або Китай не можуть зрівнятися з впливом Америки»

Барак Обама присвятив частину виступу також зовнішнім та глобальним загрозам. Він сказав, що Америка не може відступити від боротьби за розширення демократії у світі та проти екстремізму, нетолерантності, авторитаризму і націоналістичної агресії. Він зазначив, що все це ставить під загрозу світовий порядок, якого вдалося досягти після Другої світової війни.

«Цьому порядку кидають виклики – спершу жорстокі фанатики, які стверджують, що говорять від імені Ісламу. Пізніше – автократи у закордонних столицях, які розцінюють вільні ринки, відкриті демократії і громадянське суспільство як загрозу своїй владі, – сказав Обама. – Загроза нашій демократії, яку кожен з них становить, матиме набагато більші наслідки, ніж замінований автомобіль чи реактивний снаряд. Вона представляє страх зміни, страх перед людьми, які виглядають, або говорять, або моляться інакше; зневагу до верховенства права, яке притягає лідерів до відповідальності; нетолерантність до розбіжностей і вільної думки; віра, що меч, чи рушниця, чи бомба або машина пропаганди – остаточний арбітр щодо того, що є істинним і правильним».

Серед суперників президент Америки назвав ІДІЛ, Росію та Китай.

Росія або Китай не можуть рівнятися з нашим впливом у світі, якщо тільки ми не відмовимося від того, що відстоюємо, і не перетворимося на ще одну велику країну, яка знущається над меншими сусідами

«Будьмо пильними, але не біймося. ІДІЛ намагатиметься убивати невинних людей. Але вони не можуть подолати Америку, якщо тільки ми не зрадимо нашу конституцію і наші принципи у боротьбі. Суперники, такі як Росія або Китай, не можуть рівнятися з нашим впливом у світі, якщо тільки ми не відмовимося від того, що відстоюємо, і не перетворимося на ще одну велику країну, яка знущається над меншими сусідами», – наголосив Обама.

Про свого наступника Дональда Трампа Обама згадав лише раз – на початку промови. Однак ряд американських видань зазначає, що порушені у зверненні теми непрямо опонували до ідей, з якими Трамп ішов на вибори.

«У зв’язку із обіцянками новообраного президента Дональда Трампа згорнути багато з його (Обами – ред.) ініціатив, президент присвятив значну частину промови, захищаючи свій доробок», – зазначає Fox News. Як написали NBC News, Обама здавався обережним щодо викликів, яких очікують від адміністрації Трампа стосовно напрацювань Обами.