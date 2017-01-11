Міністр закордонних справ Канади пишається своїм українським корінням

Призначення міністром закордонних справ Канади Христі Фріланд, яка до останнього часу була міністром міжнародної торгівлі в уряді прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, привернуло значну увагу коментаторів та дипломатів.

Оглядачі зазначають, що Фріланд, яка пишається своїм українським корінням та активно підтримує українські традиції, може не припасти до душі офіційній Москві.

«Росія не зрадіє новому міністру закордонних справ Канади Христі Фріланд – вона у списку нев’їзних через підтримку України та санкцій проти Росії», – твітує про призначення журналіст CBC С’юзан Ормістон.

«Ого! Один із найкращих журналістів стає міністром закордонних справ», – твітує відома західна журналістка Юлія Йоффе.

«Великий друг України», – пише про Фріланд експерт аналітичного центру Hudson Institute Ганна Тобурн.

Фріланд також, серед інших, привітали колишній посол США у Росії Майкл Макфол та голова аналітичного центру Brookings Institution Строуб Талботт.

Фріланд пишається своїм українським корінням та шанує традиції. 8-го січня вона розповіла у Twitter, що колядувала з родичами та близькими на православне Різдво.

«Фріланд народилася 8 лютого 1968 року в місті Піс-Рівер у провінції Альберта. Її батько, Дональд Фріланд, був адвокатом і членом Ліберальної партії Канади. Мати, Галина Хом’як, українка за походженням, теж була адвокатом», – повідомляє Wikipedia.

У грудні Фріланд твітувала про концерт до Святого Миколая в українській школі та бажала всім «Веселих свят».

У листопаді – брала участь у заходах до роковин Голдомору, які пройшли у столиці Канади, Оттаві.

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Фріланд часто зустрічається з українськими посадовцями та політиками.

Народним депутатом Надією Савченко.

Головою МЗС Арсеном Авковим.

Екс-прем’єром, політиком Арсенієм Яценюком.

Фріланд активно підтримує Україну протягом усього життя. Вона займала різні редакторські посади у виданнях Financial Times, Globe and Mail і Thomson Reuters.

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