«Лобісти за гонорар» і «друзі»: як Україні співпрацювати зі своїми союзниками в США?

Київ – Адміністрація президента України називає помилковою інформацію про те, що на Банкову з січня почали працювати американські лобісти. Про такі дії свідчать американські дані з реєстрації іноземних агентів. Частина українських експертів вважає, що ймовірне замовлення послуг професійних лобістів – це адекватний крок, частина – говорить, що наймані фахівці не зможуть виправити попередніх помилок української дипломатії, зокрема – ставки на демократів під час минулих виборів. Як же краще просувати українські інтереси у Вашингтоні?

Те, що Адміністрація президента України Петра Порошенка найняла американську компанію BGR Group для лобіювання інтересів України у США випливає з документів на сайті відділу реєстрації іноземних агентів (FARA) Міністерства юстиції США. Усі фізичні особи та фірми, які виконують замовлення іноземних урядів, повинні повідомляти про такі дії та оприлюднювати дані про клієнтів та контракти. BGR Group подала відповідну інформацію до FARA 1 січня 2017 року. І вказала адресу клієнта – «Банкова 11, Київ, Україна», свідчить профайл компанії на державному сайті.

11 січня на цю інформацію відреагувала Адміністрація президента України. Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, керівник Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Андрій Жигулін завевнив, що інформація про лобістську компанію, яку найняла українська влада у США, не відповідає дійсності.

«Насправді документи, які опублікувала FARA, є помилковими. Протягом найближчих годин там будуть виправлені всі дані, й ви зможете їх побачити», – сказав він.

На уточнюючі запитання Радіо Свобода Андрій Жигулін відповів, що спершу ті люди у США, які виставили помилкову інформацію на сайт, мають її виправити. І додав, що помилкових повідомлень Адміністрація президента не коментує.

«Давайте спершу дочекаємося реального стану справ, оскільки всі поширили помилкову інформацію. Це людський фактор, там (на сайті відділу реєстрації іноземних агентів (FARA) Міністерства юстиції США – ред.) є реальні помилки», – наголосив Жигулін.

За угодою, яка була розміщена на сайті американського уряду, BGR Group має посилювати зв’язки між США та Україною і заохочувати американських підприємців інвестувати в Україну. Йдеться також про організацію зустрічей з американськими посадовцями. За цими ж даними, за роботу Україна сплачуватиме BGR Group щомісяця 50 тисяч доларів до кінця 2017 року.

Про те, що Банкова найняла американських лобістів, 6 січня повідомили агенція Reuters та Deutsche Welle.

Водночас видання «Страна.ua» повідомляє, що ймовірний вибір компанії BGR Group для лобіювання інтересів України є вкрай невдалим через політичні тенденції у Вашингтоні.

За даними джерел видання, один із засновників цієї компанії – Ед Роджерс, був одним із лідерів руху Never Trump, що мав на меті не допустити до влади обраного президента США. Натомість кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні зауважує, що Ед Роджерс висловлював побоювання щодо обраного президента США, але його не можна вважати відкритим його супротивником, а інший засновник компанії Хейлі Барбур є авторитетним діячем Республіканської партії, що підтримував Дональда Трампа. Барбур є колишнім головою комітету Республіканської партії США та губернатором штату Міссісіпі.

Чи варто залучати лобістів?

Богдан Яременко, голова правління організації «Майдан закордонних справ» називає компанію BGR Group одним із найбільш професійних представників на ринку лобістських послуг США. Більше того, за умови успішного використання комерційного лобі гонорари цим фахівцям окупляться, припускає український експерт.

Я підтримую наймання професійних лобістів. Лобістські послуги замовляють навіть такі демократичні країни, що мають давні відносини зі США, як Канада. Компанія BGR Group – серйозна, це хороший вибір

«Лобісти за гроші – не друзі, а найняті співробітники. Я підтримую наймання професійних лобістів. Але я, як громадянин України – за підзвітність: маємо знати, звідки надходять кошти, і як їм ставляться завдання? Чи компанія займатиметься системними речами, чи лише іміджем президента й окремих посадовців? Це правильний крок, лобістські послуги замовляють навіть такі демократичні країни, що мають давні відносини зі США, як Канада. Компанія BGR Group – серйозна, це хороший вибір. Хоча є в них і сумнівні клієнти, зокрема, російські політики. Але: люди, які лобіюють за гроші – не працюють на основі власних симпатій. Їм треба доручати досягнення конкретних цілей: надання фінансової допомоги, економічні преференції, конкретна торговельна угода, скасування мит, тощо», – пояснює експерт.

Зі свого боку посол України у США Валерій Чалий раніше звітував, що успішно налагоджує взаємодію з оточенням обраного президента США Дональда Трампа. Чалий також спростовував закиди, що Київ робив ставку лише на одного з учасників президентських перегонів за океаном.

​Натомість колишній посол України у США та екс-міністр закордонних справ Костянтин Грищенко вважає, що українська влада робить помилки на американському напрямку, які важко виправляти лобістам.

Треба почати з чистого аркуша, можливо навіть змінити посла. І згадати про прагматичні інтереси

«Треба почати з чистого аркуша, можливо навіть змінити посла. І згадати про прагматичні інтереси. Так, Сполучені Штати в Україні традиційно цікавлять, зокрема, агропромисловий комплекс, сланцеві газові та нафтові родовища. Але треба робити це з урахуванням українських національних інтересів… Але у США довіри до української влади традиційно мало, а зараз її – взагалі мінімум. Адміністрація США цим станом справ користуватиметься, оскільки Україна не є пріоритетом зовнішньої політики Сполучених Штатів», – заявив Костянтин Грищенко у розмові з Радіо Свобода.

Українські політики та експерти раніше остерігалися ймовірного зближення США з Росією після приходу до влади в США Дональда Трампа.

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Є впливові демократи, але ще більше треба зосередитися на республіканцях – депутат

Член комітету закордонного комітету Верховної Ради Світлана Заліщук, тим часом, закликає відділити дві форми роботи української дипломатії у Сполучених Штатах. Це лобізм (за законами США, таким вважається лише надання комерційних послуг) та співпраця з друзями України, яких є кілька груп: від колишніх послів в Україні та Росії, до сенаторів, які послідовно засуджують агресію Росії та виступають на підтримку України. Утім, наразі цей потенціал співпраці не використаний повною мірою, каже Світлана Заліщук у коментарі Радіо Свобода.

Друзів та союзників України у США можна поділити на кілька груп. Є низка депутатів, які виконують величезну роботу на користь українсько-американської співпраці

«Друзів та союзників України у США можна поділити на кілька груп. Якщо ідеться про демократів, то це віце-президент Джозеф Байден, який збереже частину свого впливу після того, як піде з нинішньої посади. Барак Обама в Україні не був, на відміну від своїх попередників, але ціла низка людей в його оточенні – є союзниками України. Але українським політикам і дипломатам треба зосередитися на республіканцях, зв’язки яких з Україною традиційно є набагато потужнішими, ще від початку проголошення української Незалежності. Крім відомих в Україні, таких як Джон Маккейн, Ліндсі Ґрем, є низка депутатів, які виконують величезну роботу на користь українсько-американської співпраці. Це ті, хто голосували за санкції щодо Росії, за військову підтримку України», – пояснює Світлана Заліщук.

Також вона згадує, як прихильних до української держави, колишніх послів США в Україні, зокрема Вільяма Тейлора який нині є експертом United States Institute of Peace, та Джона Гербста, який тепер очолює Євразійський центр імені Патрічіу при Атлантичній раді США.

Серед «друзів України», з якими необхідно підтримувати контакт, депутат називає і кандидата на посаду керівника американської розвідки та колишнього сенатора від штату Індіана Деніела Коутса.

Світлана Заліщук на своїх сторінках у соцмережах наводить приклади, як ці групи пливають на політику США в середньостроковій перспективі, зокрема – щодо приборкання агресії Росії проти інших держав.

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Окрім того, депутат закликає українських дипломатів використовувати не лише зв’язки з американськими політиками та їхню лояльність, а й міждержавні угоди. Вона згадує «Хартію Україна-США про стратегічне партнерство» від 2008 року. Там, стверджує політик, чітко йдеться про підтримку безпеки України, з опорою на Будапештський меморандум, про згоду США щодо членства України в НАТО. Нині треба згадувати цю та подібні угоди й реалізувати їх, радить Заліщук.

Водночас, за думку Богдана Яременка, Україна вже активно використовує своїх друзів серед американських політиків. В цьому напрямку, за словами експерта, проблем немає – про це свідчить і грудневий візит групи американських сенаторів на чолі з Джоном Маккейном, які зустрілися з українським главою держави, і навіть відвідали з ним лінію зіткнення на сході України у переддень Нового року. Утім, визнає експерт, Україні бракує «точкової роботи» зі США, але для цього потрібно чітко визначити цілі та точки перетину українських й американських інтересів.

Радіо Свобода звернулося із запитанням про стратегію та тактику лобіювання українських інтересів у США до МЗС України. У дипломатичному відомстві кажуть, що ця робота є «багатоплановою та складною», але пообіцяли розповісти більше про конкретні кроки вже після інавгурації нового президента США, що запланована на 20 січня, посилаючись на дипломатичні міркування.