Екс-беркутівці, яких звинувачують у розгоні учасників Майдану, залишаються під домашнім арештом

Шевченківський районний суд Києва не задовольнив клопотання потерпілих під час розгону учасників Майдану 30 листопада 2013 року про зміну запобіжного заходу колишнім бійцям спецпідрозділу «Беркут» з перебування їх під домашнім арештом на тримання під вартою. Потерпілі наголошували, що колишні беркутівці порушували умови перебування під домашнім арештом, коли декілька разів не з’являлись на засідання. Суддя Олена Мєлєшак зауважила, що потерпілі не надали вагомих доказів на підтвердження цього та не змінила запобіжний захід. У відповідь на це потерпілі оголосили про відвід судді. Наступне засідання відбудеться, коли вирішиться питання, чи вестиме Олена Мєлєшак надалі цю справу.