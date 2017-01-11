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11 січня 2017, Київ 20:14
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Росія повинна бути притягнута до відповідальності за свої дії – Рекс Тіллерсон (відео)

Росія повинна бути притягнута до відповідальності за свої дії – Рекс Тіллерсон (відео)
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Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду державного секретаря, донедавна керівник енергетичної компанії ExxonMobil, Рекс Тіллерсон заявив, що CША готові співпрацювати з Росією на основі спільних інтересів, наприклад, у боротьбі з терористичною загрозою. Водночас він додав, що там, де залишаються принципові відмінності, Америка захищатиме свої інтереси та інтереси своїх союзників: «Росія повинна знати, що ми віддані нашим переконанням і зобов’язанням перед союзниками, а Росія повинна бути притягнута до відповідальності за свої дії».

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