Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду державного секретаря, донедавна керівник енергетичної компанії ExxonMobil, Рекс Тіллерсон заявив, що CША готові співпрацювати з Росією на основі спільних інтересів, наприклад, у боротьбі з терористичною загрозою. Водночас він додав, що там, де залишаються принципові відмінності, Америка захищатиме свої інтереси та інтереси своїх союзників: «Росія повинна знати, що ми віддані нашим переконанням і зобов’язанням перед союзниками, а Росія повинна бути притягнута до відповідальності за свої дії».