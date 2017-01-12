Радіо Свобода Daily: симпатія Путіна як «актив» для Трампа

Дональд Трамп дав першу велику прес-конференцію у Нью-Йорку. Якщо лаконічно переказати, Трамп заявив, що:

– Не пов'язаний із Росією, проте готовий до діалогу.

– Не відповів на запитання про те, чи спілкувалися його співробітники з російськими представниками.

– Опублікований ніби-то компромат проти нього називає фальшивкою.

– Бізнес передав у траст, яким управлятимуть сини.

– У те, що Росія стоїть за хакерськими атаками під час виборчої кампанії вірить. Припускає, що і Китай може бути причетним.

– Росія не здійснюватиме хакерських атак за його президентства та більше поважатиме США. А якщо він «подобається» Путіну, то це буде «цінним активом, а не борговим зобов’язанням».

Якщо ж Ви бажаєте знати більше, то ось посилання на «живий блог» Радіо Свобода. Тут також знайдете епізод, в якому Трамп відмовився відповідати на запитання CNN, заявивши, що CNN поширює «фейкові новини». А також реакцію на його виступ користувачів соцмереж.

Ну і не можемо не згадати про прощальне звернення Барака Обами, який очолював Америку вісім років. Як він сам зазначив, центральною темою виступу був нинішній стан американської демократії. Говорячи про основні загрози, назвав зокрема пропаганду та глухість до думок, які суперечать власним. Згадав Обама і про зовнішніх ворогів. Він сказав, що світовому порядку, досягнутому після Другої світової війни, кидають виклики фанатики та автократи. Серед ключових суперників назвав «Ісламську державу», Росію та Китай. А ось що цікавого сказав 44-й президент США для українців – дивіться у відео.

В контексті відносин із США в Україні також активно обговорюють інформацію про те, що на Банкову з січня почали працювати американські лобісти. Принаймні про такі дії свідчать американські дані з реєстрації іноземних агентів. Адміністрація Петра Порошенка таку інформацію називає помилковою. Тим часом частина українських експертів вважає, що ймовірне замовлення послуг професійних лобістів – це адекватний крок, частина – говорить, що наймані фахівці не зможуть виправити попередніх помилок української дипломатії, зокрема – ставки на демократів під час минулих виборів. То як краще просувати українські інтереси у Вашингтоні, читайте про це у статті «Лобісти за гонорар» і «друзі»: як Україні співпрацювати зі своїми союзниками в США?»

Тепер залишимо США і перейдемо до Росії.

Москва провокує українсько-польську «війну пам’ятників», аби зіштовхнути чолами дві сусідні країни – вважають польські оглядачі. Російський почерк видно по тому, хто поширив новину про акт вандалізму на місці спаленого польського села на Львівщині. А це зробили люди та інтернет-ресурси, відомі своїми зв’язками з Кремлем, звертає увагу член правління фундації «Центр досліджень Польща-Україна» Адам Лельонек. Крім цього, незадовго до католицького Різдва російські та проросійські ЗМІ розтиражували фейк про те, що польська меншість на Львівщині «прагне приєднання Галичини до Польщі», зауважує він.

Ціни на ліки в Україні завищені, в середньому, наполовину, заявляють у Благодійному фонді «Пацієнти України». У Міністерстві охорони здоров’я обіцяють: з лютого ліки проти найпоширеніших хвороб стануть доступнішими. Граничну ціну вводять на препарати від серцево-судинних захворювань, астми і діабету. Відтак медикаменти в Україні будуть не дорожчі, ніж аналогічні в сусідніх країнах. А вже від квітня держава відшкодовуватиме вартість ліків хворим на ці недуги. Про все це йдеться у матеріалі «Вартість здоров’я: чи приборкає МОЗ «убивчі» ціни на ліки у 2017-му?»

Тим часом голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що перевів її роботу на державну українську мову. «Підписав розпорядження «Про застосування державної мови працівниками облдержадміністрації під час виконання своїх посадових обов’язків». Віднині в Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації переходимо на послуговування виключно українською мовою», – написав Жебрівський.

На завершення багато танців і музики, адже на в'єтнамському острові Фукуок триває фестиваль Epizode – наступник кримського «КаZантипу». Знімальна група проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії» побувала на фестивалі і переконалася, що він зберіг атмосферу вільної моралі, яка була йому властива в Криму. (Відеопідтвердження тут)

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