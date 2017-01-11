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11 січня 2017, Київ 23:12
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Тіллерсон: США мали рішучіше реагувати на анексію Криму – і військовою допомогою Україні (відео)

Тіллерсон: США мали рішучіше реагувати на анексію Криму – і військовою допомогою Україні (відео)
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Висуванець обраного президента США Дональда Трампа на посаду державного секретаря, донедавна керівник енергетичної компанії ExxonMobil Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати мали рішучіше реагувати на анексію Росією Криму, зокрема, наданням Україні негайної військової допомоги, щоб відвернути подальшу російську агресію в Україні. На слуханні в комітеті з закордонних справ Сенату, що розглядав його затвердження, Тіллерсон заявив, що слабка відповідь адміністрації чинного президента Барака Обами на анексію Криму заохотила Кремль підтримати бойовиків на сході України зброєю і військами.

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