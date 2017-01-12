Кримінальна розвідка шукає інформаторів (огляд преси)

Українські поліцейські після тривалої перерви знову почали формувати мережу таємних інформаторів для кримінальної розвідки і кримінального розшуку. Як дізналася газета «Сегодня», в останні місяці агентурна мережа сильно «просіла». Це призвело до того, що силовики часто залишалися без важливої оперативної інформації, і, як наслідок, не змогли розкрити чимало злочинів по гарячих слідах.

Газета «Сегодня» переконує, що нині загальна ситуація в Україні позитивна: економіка відновлюється, в парламенті є стійка більшість, ухвалені основні закони для дерегуляції бізнесу і виведення економіки з тіні. Відтак, рік очікується відносно спокійним для української влади, хоча вона повинна діяти рішуче. Насамперед, необхідно ухвалити закони щодо землі, провести приватизацію і відстояти санкції проти Росії, наголошує газета.

Кабмін вже заявив, що планує особливо сконцентруватися в цьому році на земельній реформі, стимулюванні розвитку агропромислового комплексу, якості та безпечності харчових продуктів. Про те, за яких умов урядовці можуть здобути відчутні результати, аналізує газета «Україна молода».

Газета «Голос України» стверджує, що тіньовий сектор ринку зерна в Україні на сьогодні вже сягнув 50 відсотків. Яка роль тут владних структур, зокрема місцевих? Про це парламентське видання розповідає у матеріалі «Чи не кришує районна влада тіньовиків аграрного сектору?».

Деякі українські політики вважають, що в умовах нинішнього збройного конфлікту Москва обов’язково пристане на «вигідну», на їхній погляд, політико-дипломатичну чи економічну пропозицію. Однак, як наголошує газета «День», Кремль завжди грає власну гру. Видання нагадує, що не в Києві, а в Москві створена стратегія нової генерації війни, застосованої в Україні і щодо України – гібридної, прихованої і тотальної. І ця війна ще не має ознак завершення, наголошує в газеті експерт з питань оборони та безпеки Ігор Кабаненко.