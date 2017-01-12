Трампа підштовхують до жорстких відповідей на дії Росії – дипломат

Сполучені Штати будуть підсилювати армію, нарощувати ядерний потенціал і створювати систему кібер-безпеки, щоб говорити з країнами-агресорами, зокрема з Росією, з позиції сили. Про це говорять американські експерти, коментуючи прес-конференцію новообраного президента Дональда Трампа. Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп визнав, що Росія стоїть за хакерськими атаками на американських політиків. В команді політика переконують: якби під час анексії Криму Росією президентом США був Трамп, реакція Америки була би жорсткішою. Тим часом українські урядовці сподіваються, що в своїй інавгураційній промові новий президент США таки згадає про Україну.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F302315877&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true">SoundCloud</a>

Більшість запитань журналістів на прес-конференції Дональда Трампа стосувалась його можливих зв’язків із Росією і хакерськими атаками на американських політиків. У відповідях новообраний президент визнав роль Росії у порушеннях американської кібер-безпеки, але згадав і про Китай. За словами Трампа комуністична наддержава атакує американських громадян в онлайні значно частіше і успішніше. Створення системи кібер-безпеки Трамп назвав дуже важливою задачею і пообіцяв, що вже через 90 днів він з командою вивчатиме звіт експертів з цієї проблеми.

Коментуючи Радіо Свобода прес-конференцію Трампа, директор Євразійського центру при Атлантичній раді США і колишній посол США в Україні Джон Гербст заявив, що в нього немає сумнівів, що Трамп буде підсилювати армію, у тому числі флот і ядерну зброю. Це дасть можливість США говорити із Росією та Китаєм з позиції сили.

«Під час прес-конференції багато говорили про російських хакерів. Це добре, що Дональд Трамп визнає, що за хакерськими атаками стоїть Росія і, звісно, приємно чути обіцянку, що за часів його президентства Росія буде поважати США більше. Я не знаю, чи почує Україна якесь конкретне повідомлення від Дональда Трампа, але дуже важливу заяву вже зробив майбутній державний секретар Рекс Тіллерсон. Він заявив: якщо б Росія анексувала Крим, за влади адміністрації Трампа, то реакція США була б жорсткішою», – сказав Гербст.

Щодо компромату проти Трампа, який оприлюднило видання BuzzFeed, Гербст вважає, що ця історія може стати справді важливою, лише якщо в наступні кілька днів розвідувальні служби чи інсайдери оприлюднять додаткову інформацію про наступного президента.

«Поки що немає достатньо інформації, щоб ця історія продовжувала бути актуальною. Одним з наслідків цієї публікації може стати більш жорстка політика Трампа по відношенню до Росії, але я не впевнений в цьому», – заявив Гербст.

На думку політичного аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва Володимира Горбача, Трамп не виглядав переконливим у своїх виправдовуваннях.

«Трамп на прес конференції виглядав пригніченим, затиснутим, засоромленим навіть. Я думаю, це на нього вплинули всі ці розмови про компромат на нього і розмови про можливий імпічмент. Це мабуть перший президент, про імпічмент якого почали говорити ще до інавгурації. Нічого втішного чи нового для України я не почув. Трамп не думає про Україну, не бачить України і не турбується про Україну. А щодо Росії – він просто наївний», – заявив експерт в коментарі Радіо Свобода.

Проте дипломат Богдан Яременко радить не робити з прес-конференції стратегічних висновків. На думку голови правління благодійного фонду «Майдан закордонних справ», прес-конференція була фактично присвячена його можливим зв’язкам із російськими спецслужбами.

«Навіть те, що стосувалося безпосередньо теми зв’язків з Росією чи її спецслужбами, Трамп пробував перевести розмову на інші теми. Все це було для того, щоб відвернути увагу від головної проблеми. Тому, думаю, не варто аж так глибоко влазити в тези, які ми почули вчора від Дональда Трампа стосовно якихось загальних питань – зовнішньої або безпекової політики», – заявив Яременко в ефірі Радіо Свобода.

Дипломат вважає, що публікацією подібних даних нового президента підштовхують до жорсткого реагування на дії Росії, звужують йому можливість маневру у зовнішній політиці.

«Дональд Трамп, вибираючись із однієї пастки – звинувачень у співробітництві з російськими спецслужбами або, як йому здається, із пастки звинувачень у нелегітимності власного обрання, потрапляє в зовсім іншу пастку. Він потрапляє в пастку своїх конституційних обов’язків реагувати на російські дії на території США під час президентських виборів. Складається таке враження, що Трампа дуже майстерно заганяють в коридор, який веде в одну сторону – в сторону необхідності правильного, активного, рішучого реагування на дії росіян», – заявив Яременко.

Трамп може згадати про Україну в своїй інавгураційній промові, вважає віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

«Ми побачимо, як буде побудована інавгураційна промова новообраного президента і ми розраховуємо, що в ній крім внутрішньої політики, будуть слова і про зовнішню політику. І хочу сподіватися, що ми будемо мати більш чітке розуміння того, як Дональд Трамп бачить взаємини із Європою, із Росією, з Україною», – заявила віце-прем’єр.

Українцям важливо почути, що Трамп чітко усвідомлює ті російські загрози, які відчула і зрозуміла на власному досвіді Україна, наголосила Климпуш-Цинцадзе. Проте поки в неї склалося враження, що новообраний президент США не хоче на старті псувати взаємини з Росією і буде намагатися шукати порозуміння із Путіним.