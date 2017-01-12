МОЗ: від початку епідемічного сезону в Україні від грипу померли 18 людей

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють, що від початку епідемічного сезону в Україні від грипу померли 18 людей.

«Епідемічний сезон ми рахуємо від 3 жовтня 2016 року. З початку епідемічного сезону ми маємо 18 людей, які померли саме від грипу, що підтверджено лабораторними дослідженнями. Це на рівні минулого епідемічного сезону», – сказала завідувач Центру грипу та ГРВІ державного закладу «Український центр з контролю і моніторингу захворюваності МОЗ» Тетяна Дихановська.

За даними МОЗ, найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Волинській області, найменший – у Луганській.

МОЗ фіксує тенденцію до зменшення захворюваності протягом першого тижня року. Водночас, як повідомляла Дихановська в ефірі телеканалу «112 Україна», наступна хвиля грипу в Україні очікується з лютого до початку квітня.

У цьому сезоні домінує штам вірусу грипу типу А (H3) сезонний, що визначений у 64,9% випадків. Лікарі радять робити щеплення впродовж усього сезону грипу, а в разі захворювання – звертатися до медиків.