У Києві вже майже місяць діє перший банк одягу для нужденних. Здати та взяти можна також побутову техніку та інші речі. Їх приносять жителі Шевченківського району та надсилають поштою з усієї України. Волонтери «Шевченківського руху» перевіряють, сортують речі та розміщують у приміщенні банку. Великим попитом користуються дитячі та чоловічі речі. За словами співзасновника проекту Андрія Курамшина, нужденним дають до п'яти речей у руки, щоб не було зловживань, а людям із довідками про багатодітність чи малозабезпеченість – і більше. За словами Курамшина, кількість користувачів зростає, тому ініціатива потребує все більше й більше пожертв.