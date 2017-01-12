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12 січня 2017, Київ 17:15
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Де одягнутися нужденному в Києві. Перший банк одягу (відео)

Де одягнутися нужденному в Києві. Перший банк одягу (відео)
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У Києві вже майже місяць діє перший банк одягу для нужденних. Здати та взяти можна також побутову техніку та інші речі. Їх приносять жителі Шевченківського району та надсилають поштою з усієї України. Волонтери «Шевченківського руху» перевіряють, сортують речі та розміщують у приміщенні банку. Великим попитом користуються дитячі та чоловічі речі. За словами співзасновника проекту Андрія Курамшина, нужденним дають до п'яти речей у руки, щоб не було зловживань, а людям із довідками про багатодітність чи малозабезпеченість – і більше. За словами Курамшина, кількість користувачів зростає, тому ініціатива потребує все більше й більше пожертв.

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