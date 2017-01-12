Популісти у високих кріслах на Заході загрожують правам людини у всьому світі – Human Rights Watch

Права людини у світі опинилися під загрозою, не так з боку відомих ворогів, таких як диктатори у Росії, в Туреччині, на Філіппінах чи в Китаї, як з боку популістів із західних країн, США та Європи, зазначає правозахисна організація Human Rights Watch. У своєму щорічному звіті організація наголошує, що обрання Дональда Трампа президентом США після кампанії, що, за висновками правозахисників, розпалювала ненависть і нетерпимість, а також зростання впливу політичних партій, що відкидають універсальні права людини, ставлять під загрозу всю післявоєнну систему людських прав у світі. Україну в звіті Human Rights Watch критикують за те, що порушення прав людини на території конфлікту практично залишаються поза увагою правоохоронних органів. Також згадується про не достатню увагу до розслідувань нападів на журналістів. Окрему увагу присвячено правам людини в окупованому Криму, відповідальність за які правозахисники покладають на російську окупаційну владу.

Питання прав людини втрачає стою традиційну опору в західних ліберальних демократіях, де до влади приходять чи прагнуть прийти політики-популісти авторитарних переконань. І це надихає автократів на подальші кроки зі згортання свободи слова та громадянських свобод. Приклад зі східноєвропейського регіону наводить речник Human Rights Watch Ендрю Строулайн в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Лише цього тижня угорський уряд Віктора Орбана заявив про їхні наміри повного згортання діяльності усіх організацій, пов’язаних з Фондом Сороса. І ми пов’язуємо цю заяву зі зміною ситуації, яка сталася після обрання на посаду президента США Дональда Трампа. Це є прямий наслідок і це є та загроза, яка перед нами відкривається», – наголошує правозахисник.

Він говорить, що, звичайно, інші авторитарні лідери в таких країнах, як Узбекистан чи Північна Корея, чи Еритрея ніколи не звертали уваги на міжнародну атмосферу, ніщо їх не стримувало від подальшого наступу на права людини, але було набагато більше країн, для яких їхня міжнародна репутація мала значення.

«Ніхто не скаже: «Ми це вже проходили в Європі, скінчилося це величезною катастрофою»

Нині виграють ті, хто розігрує популістську карту страху перед загрозою імміграції, ісламського тероризму, змальовує глобалізацію у виключно негативних тонах, каже він. І головною причиною нинішньої ситуації, на думку дослідника, є те, що серед західних лідерів немає нікого, хто міг би покласти край цій лавині популізму.

«Причин є дуже багато, але останньою я б назвав відсутність бажання серед практично усіх лідерів в Америці та Європі стати на захист універсальних прав людини, які б сказали: «Ні, це не є наше майбутнє. Ми це вже проходили в Європі, скінчилося це величезною катастрофою. І ми не хочемо повторення цього знову», – наголошує Ендрю Строулайн.

У зоні конфлікту права людини порушують і сепаратисти, і Україна

Щодо України, то міжнародні правозахисники висловлюють цілу низу претензій до українського уряду, починаючи від наступу на вільну пресу, куди вони включають також і заборону російських засобів масової інформації, але найбільше занепокоєння у них викликає зона конфлікту.

Нас непокоїть, що представники української влади та проросійські сепаратисти роблять практично те саме, коли вони довільно затримують цивільних осіб

«Нас непокоїть, що представники української влади та проросійські сепаратисти роблять практично те саме, коли вони довільно затримують цивільних осіб, котрих підозрюють у співпраці з іншої стороною, і утримують їх тривалий час без контакту з родиною чи адвокатами. І найбільш прикро, що цим займаються обидві сторони», – зауважує представник Human Rights Watch.

Росію потрібно критикувати за те, що вона надає підтримку матеріальну та політичну бойовикам на сході України. Я вже не кажу про порушення прав людини в Криму, де відбувається критичне погіршення ситуації з правами людини

Щодо Росії, то він вважає, що її підтримка сепаратистів в Україні відбувається в контексті загального наступу на права людини в самій Росії. Також правозахисники вважають Росію відповідальною за порушення прав людини на території України. «Росію потрібно критикувати за те, що вона надає підтримку матеріальну та політичну бойовикам на сході України, але, з того, що ми бачимо, вона не вживає жодних дій, щоб зменшити зловживання з боку цих бойовиків. Я вже не кажу про порушення прав людини в Криму, де відбувається критичне погіршення ситуації з правами людини, особливо щодо кримськотатарської громади», – наголошує представник Human Rights Watch.