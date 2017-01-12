У Національному заповіднику «Хортиця» зберігається 65 старовинних якорів, найдавніші з них датуються Х століттям. Всі ці експонати мають стати основою майбутнього музею судноплавства. На сьогодні це найбільша колекція якорів в Україні. Кожен експонат має власну унікальну історію та є цікавим елементом певної сторінки історії.