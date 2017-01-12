Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
12 січня 2017, Київ 18:49
Фотогалереї

У Запоріжжі зберігається найбільша в Україні колекція старовинних якорів (фотогалерея)

У Національному заповіднику «Хортиця» зберігається 65 старовинних якорів, найдавніші з них датуються Х століттям. Всі ці експонати мають стати основою майбутнього музею судноплавства. На сьогодні це найбільша колекція якорів в Україні. Кожен експонат має власну унікальну історію та є цікавим елементом певної сторінки історії.
Отримавши перші світлини з якорем, науковці припустили, що &nbsp;він має турецьке походження. Втім, після очищення від донних відкладень знахідка здивувала істориків. &laquo;На ньому є клеймо, яке вказує, що якір виготовлено з заліза у Будапешті. Скоріше над усе він датується серединою ХІХ сторіччя, але від цього він не менш цінний, бо турецьких якорів досить багато збереглося, а з угорським якорем ми маємо справу вперше, &ndash; говорить керівник проекту реставрації човнів Національного заповідника &laquo;Хортиця&raquo; Дмитро Кобалія. &ndash; Хоч клеймо і угорське, це не означає, що якір належить угорському човну. Якір у XVIII-XIX сторіччі та в більш ранній час був дорогою річчю і був досить значною статтею прибутків для ливарних заводів. Якоря могли виготовляти та продавати до Болгарії, Туреччини і Російської імперії&raquo;&nbsp;
1

Отримавши перші світлини з якорем, науковці припустили, що  він має турецьке походження. Втім, після очищення від донних відкладень знахідка здивувала істориків. «На ньому є клеймо, яке вказує, що якір виготовлено з заліза у Будапешті. Скоріше над усе він датується серединою ХІХ сторіччя, але від цього він не менш цінний, бо турецьких якорів досить багато збереглося, а з угорським якорем ми маємо справу вперше, – говорить керівник проекту реставрації човнів Національного заповідника «Хортиця» Дмитро Кобалія. – Хоч клеймо і угорське, це не означає, що якір належить угорському човну. Якір у XVIII-XIX сторіччі та в більш ранній час був дорогою річчю і був досить значною статтею прибутків для ливарних заводів. Якоря могли виготовляти та продавати до Болгарії, Туреччини і Російської імперії» 

&laquo;Найчастіше зустрічається клеймо &laquo;PRO&raquo;. Це ніби тогочасний знак якості &ndash; якір був перевірений. До нас навіть дійшла інформація про технологію, як їх перевіряли. Якір підіймали на висоту власного зросту і тричі кидали на залізне ковадло. Якщо він не зламався, не погнувся, на нього ставили клеймо провірений. Якщо ж він зігнувся, або відламалася якась частина, його відправляли на перековання, і майстру за той час, коли він виправляє ці недоліки, не платили зарплатні. Він робив це власним коштом&raquo;, &nbsp;&ndash; &nbsp;пояснює Віктор Кривоносов
2

«Найчастіше зустрічається клеймо «PRO». Це ніби тогочасний знак якості – якір був перевірений. До нас навіть дійшла інформація про технологію, як їх перевіряли. Якір підіймали на висоту власного зросту і тричі кидали на залізне ковадло. Якщо він не зламався, не погнувся, на нього ставили клеймо провірений. Якщо ж він зігнувся, або відламалася якась частина, його відправляли на перековання, і майстру за той час, коли він виправляє ці недоліки, не платили зарплатні. Він робив це власним коштом»,  –  пояснює Віктор Кривоносов

Один із якорів знайшли під час своїх тренувань на Чорноморському узбережжі військові водолази. Про свою знахідку вояки написали запорізькому &laquo;кіборгу&raquo;, працівнику заповідника В&#39;ячеславу Зайцеву.&nbsp;&laquo;Нещодавно з однієї військової частини Військово-морських сил &ndash; це морські диверсанти, де служать мої товариші, з якими ми перетинались у 2014 році &ndash; завдяки соцмережам вийшли на мене і написали, що є якір. Ми вирішили не просто його забрати, а й якось віддячити цим хлопцям. Вони вийшли з окупованого Криму. Морські водолази. У них погано з обладнанням &ndash; вирішили подарувати їм морські ботики, печатки, маски, ліхтарики і так далі. Ми взяли їх під опіку&raquo;,&nbsp;&ndash; розповів Зайцев
3

Один із якорів знайшли під час своїх тренувань на Чорноморському узбережжі військові водолази. Про свою знахідку вояки написали запорізькому «кіборгу», працівнику заповідника В'ячеславу Зайцеву. «Нещодавно з однієї військової частини Військово-морських сил – це морські диверсанти, де служать мої товариші, з якими ми перетинались у 2014 році – завдяки соцмережам вийшли на мене і написали, що є якір. Ми вирішили не просто його забрати, а й якось віддячити цим хлопцям. Вони вийшли з окупованого Криму. Морські водолази. У них погано з обладнанням – вирішили подарувати їм морські ботики, печатки, маски, ліхтарики і так далі. Ми взяли їх під опіку», – розповів Зайцев

Візантійські якорі знайшли у водах Чорного моря. На відмінну від річкової, морська вода є більш агресивними середовищем, тому якорі у Чорному морі знаходять рідше
4

Візантійські якорі знайшли у водах Чорного моря. На відмінну від річкової, морська вода є більш агресивними середовищем, тому якорі у Чорному морі знаходять рідше

Завдяки таким позначкам науковцям вдається встановити час і місце створення експонату. На цьому якорі, виготовленому у 1718 році в місті Олонець у Східній Карелії, навіть є ім&#39;я та прізвище майстра
5

Завдяки таким позначкам науковцям вдається встановити час і місце створення експонату. На цьому якорі, виготовленому у 1718 році в місті Олонець у Східній Карелії, навіть є ім'я та прізвище майстра

Кожен експонат &ndash; унікальний і має власну історію. Усього в колекції 65 якорів
6

Кожен експонат – унікальний і має власну історію. Усього в колекції 65 якорів

Більшість якорів у колекції підняли з дна Дніпра. Там науковці знайшли і роги доісторичних оленів, яким близько 18 тисяч років
7

Більшість якорів у колекції підняли з дна Дніпра. Там науковці знайшли і роги доісторичних оленів, яким близько 18 тисяч років

Вже багато років запорізькі науковці мріють про створення спеціального музею річкового судноплавства. Та наразі унікальні експонати &ndash; старовинні човни та якорі &ndash; можна побачити у реставраційних майстернях Національного заповідника &laquo;Хортиця&raquo;
8

Вже багато років запорізькі науковці мріють про створення спеціального музею річкового судноплавства. Та наразі унікальні експонати – старовинні човни та якорі – можна побачити у реставраційних майстернях Національного заповідника «Хортиця»

Дивитись коментарі

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ

Нагору
XS
SM
MD
LG