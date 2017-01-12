У Національному заповіднику «Хортиця» зберігається 65 старовинних якорів, найдавніші з них датуються Х століттям. Всі ці експонати мають стати основою майбутнього музею судноплавства. На сьогодні це найбільша колекція якорів в Україні. Кожен експонат має власну унікальну історію та є цікавим елементом певної сторінки історії.
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Отримавши перші світлини з якорем, науковці припустили, що він має турецьке походження. Втім, після очищення від донних відкладень знахідка здивувала істориків. «На ньому є клеймо, яке вказує, що якір виготовлено з заліза у Будапешті. Скоріше над усе він датується серединою ХІХ сторіччя, але від цього він не менш цінний, бо турецьких якорів досить багато збереглося, а з угорським якорем ми маємо справу вперше, – говорить керівник проекту реставрації човнів Національного заповідника «Хортиця» Дмитро Кобалія. – Хоч клеймо і угорське, це не означає, що якір належить угорському човну. Якір у XVIII-XIX сторіччі та в більш ранній час був дорогою річчю і був досить значною статтею прибутків для ливарних заводів. Якоря могли виготовляти та продавати до Болгарії, Туреччини і Російської імперії»
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«Найчастіше зустрічається клеймо «PRO». Це ніби тогочасний знак якості – якір був перевірений. До нас навіть дійшла інформація про технологію, як їх перевіряли. Якір підіймали на висоту власного зросту і тричі кидали на залізне ковадло. Якщо він не зламався, не погнувся, на нього ставили клеймо провірений. Якщо ж він зігнувся, або відламалася якась частина, його відправляли на перековання, і майстру за той час, коли він виправляє ці недоліки, не платили зарплатні. Він робив це власним коштом», – пояснює Віктор Кривоносов
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Один із якорів знайшли під час своїх тренувань на Чорноморському узбережжі військові водолази. Про свою знахідку вояки написали запорізькому «кіборгу», працівнику заповідника В'ячеславу Зайцеву. «Нещодавно з однієї військової частини Військово-морських сил – це морські диверсанти, де служать мої товариші, з якими ми перетинались у 2014 році – завдяки соцмережам вийшли на мене і написали, що є якір. Ми вирішили не просто його забрати, а й якось віддячити цим хлопцям. Вони вийшли з окупованого Криму. Морські водолази. У них погано з обладнанням – вирішили подарувати їм морські ботики, печатки, маски, ліхтарики і так далі. Ми взяли їх під опіку», – розповів Зайцев
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Візантійські якорі знайшли у водах Чорного моря. На відмінну від річкової, морська вода є більш агресивними середовищем, тому якорі у Чорному морі знаходять рідше
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Завдяки таким позначкам науковцям вдається встановити час і місце створення експонату. На цьому якорі, виготовленому у 1718 році в місті Олонець у Східній Карелії, навіть є ім'я та прізвище майстра
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Кожен експонат – унікальний і має власну історію. Усього в колекції 65 якорів
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Більшість якорів у колекції підняли з дна Дніпра. Там науковці знайшли і роги доісторичних оленів, яким близько 18 тисяч років
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Вже багато років запорізькі науковці мріють про створення спеціального музею річкового судноплавства. Та наразі унікальні експонати – старовинні човни та якорі – можна побачити у реставраційних майстернях Національного заповідника «Хортиця»