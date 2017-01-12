Звідки «компромат» на Трампа?

Преса не може знайти колишнього агента МІ6, якого називають джерелом інформації про «таємні російські записи».

Британська преса оприлюднила ім’я колишнього агента зовнішньої розвідки МІ6 як ймовірного автора звіту з інформацією, що Росія володіє компрометуючими матеріалами про новообраного президента США Дональда Трампа.

Крістофер Стіл (Christopher Steele), відповідно до низки повідомлень, вже кілька днів переховується, побоюючись за власну безпеку.

Стіл названий одним з директорів базованої у Лондоні компанії Orbis Business Intelligence Ltd, що надає інформацію для ведення бізнесу, зокрема в Росії. Проте повідомляють, що він також надав Федеральному бюро розслідувань США дані зі звинуваченнями про корупцію в міжнародні футбольній організації ФІФА.

Orbis Business Intelligence наголошує, що цю компанію заснували колишні працівники британських спецслужб – фахівці у зборі інформації та проведенні розслідувань за кордоном.

Кореспондент BBC Пол Вуд розповідає, що його колега ще у жовтні минулого року бачив звіти про можливе російське втручання у виборчу кампанію Дональда Трампа.

Вже тоді журналістам казали, що 52-річний Крістофер Стіл побоювався за своє життя. Колишнього розвідника називали «компетентним» і «дуже шанованим» фахівцем.

Британська телерадіомовна корпорація відмовилася публікувати отримані документи у розпал президентської кампанії у США, оскільки не мала головного підтвердження – відео чи аудіо записів, що буцімто компрометують Дональда Трампа.

Новообраний американський президент у середу відкинув звинувачення і критикував спецслужби за злив інформації про звіт, переданий самому Трампу та президентові Обамі.

Директор Національної розвідки США Джеймс Клаппер засудив оприлюднення звіту, але сказав, що це зробили не його американські колеги.

Сам Крістофер Стіл досі відмовлявся від інтерв’ю пресі, посилаючись на те, що тема «надто гаряча».