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Помощь из Ватикана пришла в прифронтовую Марьинку. За деньги, выделенные по программе Папы Римского, в городе восстанавливают поврежденные частные дома. 75 человек из числа пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных получат к концу марта новые окна взамен поврежденных во время обстрелов. Помощь жителям в прифронтовом городе сейчас оказывают несколько международных благотворительных организаций. Уже реализованы проекты по обеспечению жителей продуктами питания, средствами гигиены, топливом. Теперь усилия благотворителей направлены на ремонт разрушенного жилья.

Город, на окраине которого проходит фронт, каждый день слышит звуки выстрелов. Никто не гарантирует, что завтра не пострадают отремонтированные дома. Ремонты здесь идут параллельно с разрушениями уже третий год. Но благотворители сознательно идут на этот риск, понимая, что пожилым и безработным людям выехать из Марьинки некуда.

У жительницы города Людмилы Коденец с началом восстановления жилья появилась реальная возможность вернуться в свой дом. Еще в июле 2014 года в доме была разрушена крыша, выбиты окна. Все это время она жила у родственников. Пока дом не пригоден для жилья. И если до войны было страшно оставаться одной в доме, теперь, напуганная обстрелами, она с радостью вернется в свой дом и ничего уже бояться не будет.

До войны жила, мне было то страшно, то скучно. А теперь бы никогда не боялась. После того, как такая была страсть, после этого никогда страшно не будет

«Там же жить невозможно. Ни окон нет, ни дверей. Холодно. Газа нет. А двери забила, потому что там кое-какие вещички мои. Сюда приеду к соседке. Добро, что она такая добрая душа, всегда принимает меня. А лучше дома. До войны жила, мне было то страшно, то скучно. Одна жила, муж и свекровь умерли. А теперь бы никогда не боялась. После того, как такая была страсть, после этого никогда страшно не будет», – говорит Людмила.

Сотрудник благотворительного фонда «Каритас-Мариуполь» Анастасия Сулеина рассказала, что всего по этой программе будет восстановлено остекление в 75 частных домах. Новые пластиковые окна поставят в дома жителей льготных категорий – пенсионеров, инвалидов и малообеспеченных. Местные власти тоже занялись восстановлением поврежденного жилья, но в основном их усилия направлены на многоэтажные дома, говорит Анастасия.

Бригада монтажников ставит окна в домохозяйства, которые взяты в работу в рамках проекта «Папа для Украины». Мы работаем с такими категориями, как пенсионеры, многодетные родители, одинокие люди и инвалиды.

«Сегодня наша бригада монтажников ставит окна в домохозяйства, которые взяты в работу в рамках проекта «Папа для Украины». Всего в городе Марьинка в рамках этого проекта мы можем взять 75 домохозяйств – как частных домов, так и многоэтажек. Мы работаем с такими категориями, как пенсионеры, многодетные родители, одинокие люди и инвалиды. «Каритас-Мариуполь» уже год работает в Марьинке, и мы знаем о ситуации. За последние полгода она изменилась не в лучшую сторону, возросло число обстрелов. Я знаю, что районная администрация взяла под свое крыло 21 дом, многоэтажки в основном. Понимаю, что благотворительных организаций здесь много. Мы стараемся помогать не только людям, но и администрации, чтобы они понимали, какие хозяйства мы взяли в работу, какие – другая организация, чтобы не было пересечений. Для нас это очень важно», – рассказала о работе фонда Анастасия Сулеина.

Снаряд был во дворе, зацепился за дерево. Это единственное, что спасло нас

Пенсионерка Лидия Добрынина вынуждена была построить в доме еще одну печь. Иначе отапливать комнаты в полуразрушенном доме было невозможно. Газопровод был поврежден еще в 2014 году, после первого обстрела. Все это время она с дочерью и внуком оставалась в доме.

«24 июня 2014 года снаряд попал в крышу. Кухня у нас, можете посмотреть, тоже разбита. Снаряд был во дворе, зацепился за дерево. Это единственное, что спасло нас», – говорит Лидия Добрынина.

Собрать информацию о нуждающихся для благотворителей было не сложно. Помогали все – и социальные службы, и сами жители. Общая сумма, выделенная на восстановление окон, невелика – всего 20 тысяч евро. Установить окна всем желающим за такую сумму невозможно. Да и на каждого пострадавшего есть определенный финансовый лимит, говорят в благотворительном фонде «Каритас-Мариуполь». В некоторых домах восстановление окон проводится уже не в первый раз. И после каждого обстрела число разрушений только растет. А происходят они ежедневно. Кто стреляет, из чего стреляют – в этом городе знает каждый прохожий.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)