Допомога з Ватикану прийшла у прифронтову Мар'їнку на Донеччині. За гроші, виділені за програмою папи Римського, в місті відновлюють пошкоджені приватні будинки. 75 осіб із числа пенсіонерів, інвалідів та малозабезпечених отримають до кінця березня нові вікна на заміну пошкоджених під час обстрілу. Допомогу жителям у прифронтовому місті зараз надають кілька міжнародних благодійних організацій. Вже реалізовані проекти із забезпечення жителів продуктами харчування, засобами гігієни, паливом. Тепер зусилля благодійників спрямовані на ремонт зруйнованого житла. Загальна сума, виділена на відновлення вікон, невелика – всього 20 тисяч євро. Встановити вікна всім охочим за таку суму неможливо. Та й на кожного потерпілого є певний фінансовий ліміт, кажуть у благодійному фонді «Карітас Маріуполь». У деяких будинках вікна відновлюють вже не вперше. І після кожного обстрілу число руйнувань тільки зростає, а відбуваються обстріли щодня. Хто стріляє, з чого стріляють – у цьому місті знає кожен перехожий.