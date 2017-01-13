Радіо Свобода Daily: компромат на Трампа, ймовірно, передав розвідник МІ6

Британська преса оприлюднила ім’я колишнього агента зовнішньої розвідки МІ6 як ймовірного автора звіту з інформацією, що Росія володіє компроматом про новообраного президента США Дональда Трампа. Крістофер Стіл, відповідно до низки повідомлень, вже кілька днів переховується, побоюючись за власну безпеку. Звідки «компромат» на Трампа та хто такий цей Стіл, читайте за лінком. А от як американці ставляться до Росії, дивіться в інфографіці. Як виявилось, наразі показник найнижчий від кінця Холодної війни.

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Доповідач Європейського парламенту із питань безвізового режиму Марія Ґабріел пообіцяла, що зробить усе для того, щоб міжінституційний діалог (так званий «тріалог») в ЄС щодо «безвізу» для України відбувся у лютому, а не у квітні. Про це вона сказала Радіо Свобода у Брюсселі після того, як Комітет громадянських свобод Європарламенту одноголосно підтримав візову лібералізацію для Грузії.

«Приблизний список». Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що у Росії виявили помилкові дані у списках полонених і зниклих безвісти на Донбасі, які оприлюднила народний депутат України Надія Савченко. Сама Савченко в цей час перебуває у Празі, де запевнила, що від родичів людей, які є в списку, жодних скарг не отримувала.

Польська опозиція зупинила свій майже місячний сидячий страйк у Сеймі. Приводом для страйку стали плани владної партії «Право і справедливість» обмежити доступ ЗМІ до парламенту, а також голосування щодо бюджету, яке, як заявили у «Громадянській платформі», було проведене незаконно.

Українське телебачення без «Дощу». Національна рада з питань телебачення і радіомовлення зобов’язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу «Дождь» через невизнання каналом суверенітету України і територіальної цілісності, а також трансляції російської реклами. Як працює «Дождь» та чому його відключили і від усіх кабельних мереж в Росії, дивіться у відеосюжеті. Також в цілях профілактики нагадуємо Вам як розпізнавати фейки.

А на завершення пропонуємо глянути на новозбудовану штаб-квартиру ЄС. Будівля, яку назвали «Європа», має 11 поверхів, а в центрі розташований найбільш впізнаваний елемент цієї новобудови – яйце. На офіс для своїх лідерів європейці витратили 321 мільйон євро.

Бажаємо кожному бути на своєму місці!

Ваше Радіо Свобода Daily