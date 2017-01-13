Довіра до гривні зростає (огляд преси)

«Довіра до гривні зростає, а до іноземної валюти падає» – у матеріалі під таким заголовком газета «День» інформує, що українці 2016 року продали валюти майже на 2,5 мільярда американських доларів більше, ніж купили. На долар США припало 74% від загального обсягу купівлі іноземної валюти і 65% – від загального обсягу продажу. Аналогічна ситуація була й 2015 року. Тоді українці продали банкам на $1,55 мільярда більше, ніж купили, тоді як на рік раніше обсяг купівлі валюти на $2,41 мільярда перевищувала обсяг її продажу.

Національне антикорупційне бюро підрахувало збитки від хабарників і спійманих чиновників, інформує газета «Сегодня». За інформацією видання, всього детективи НАБУ зареєстрували вже 22 кримінальних проваджень внаслідок відомостей, наданих в е-деклараціях. Загалом там фігурує 21 чиновник. Конкретніше йдеться в статті «Корупція-2016 у цифрах: як і з ким боролися».

Газета «Голос України» продовжує аналізувати резонансні справи, які нині розслідує НАБУ і розповідає: хто, чому й за що уже опинився за ґратами та які перспективи таких арештів перерости в гучні суди. Заголовок публікації – «Антикорупція. Хабарників затримують, однак не садять?»

Газета «Україна молода» розповідає про те, до яких фатальних наслідків може призвести впроваджене Кабміном підвищення мінімальних зарплат. Серед них, за твердженням видання, є: інфляція, тотальне здорожчання товарів та послуг, банкрутство малого бізнесу. А ще ініціатива Володимира Гройсмана загрожує розвитку видавничого сектора, звужуючи перспективи виходу друкованої преси, переконує газета у матеріалі «Гройсман у твоїй кишені».