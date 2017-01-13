Паралімпійці з 18 країн змагаються в українських Карпатах

Львів – На Львівщині стартував Кубок світу паралімпійців. Вперше змагання такого рівня з лижних перегонів і біатлону проходять в Україні для людей з вадами зору і ураженням опорно-рухового апарату. Понад двісті учасників з вісімнадцяти країн світу 13 січня розпочинають боротись у лижних перегонах. Чому Кубок світу є престижним і важливим для України, як люди з фізичними вадами долають перешкоди і знаходять сенс у житті?

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Посмакувати різдвяними пампухами і почути українську коляду було дивиною у Карпатах для корейців, китайців, японців, бразильців. А ще на Кубок світу приїхали паралімпійці з Британії, Австрії, Польщі, Білорусі, претендує на перемогу і господар – українська збірна. Аби вибороти право на проведення Кубка світу траси лижних перегонів мали відповідати міжнародним стандартам. Вперше в історії українського лижного спорту траси у селі Яворів Турківського району, де розташований Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів, пройшли процедуру сертифікації Міжнародної федерації лижного спорту.

Це для нашої держави дуже важливі змагання

​Олександра Кононова лижними перегонами і біатлоном займається 14 років, з них 11 в українській паралімпійській збірній. У неї вада руки, але це не перешкоджає професійно займатись спортом, вона самостійно дає собі раду на лижній трасі. Чотири роки вона тренується на базі реабілітаційного центру у селі Яворів на Турківщині, добре знає траси.

«Я прийшла у віці 12 років у цей спорт і з роками це все напрацьовується. Щодня фізичні навантаження, і це зміцнює. Це для нашої держави дуже важливі змагання, бо це вперше в Україні і такого рівня ніколи не було. Ми тут завойовуємо кубкові очки», – каже спортсменка.

Для паралімпійців спеціально пристосоване обладнання

Сніговими заметами та хурделицею Карпати зустріли понад 200 учасників лижних перегонів і біатлону. Це ускладнювало тренування і паралімпійці сподіваються, що нині погода сприятиме їм.

Ми всі сильні і кожен може показати гарний результат

​Наталія Рубановська має вади зору. Їхати на трасі таким паралімпійцям, як вона, допомагає супровід іншого спортсмена, на голосові команди якого вона і реагує та виконує їх. Також для біатлоністів з особливими потребами спеціально облаштовані вогневі рубежі для стрільби. Для лещатарів (лижників), які змагаються сидячи, спеціально адаптовані сидіння, до яких кріпляться лижі.

«Настрій гарний, тренування розпочались, ми тут вже тиждень. Найголовніший старт у нас буде у лютому на Чемпіонаті світу. Зараз показуємо свої результати і вміння на Кубку світу. Погода сьогодні трішки нас вітром обвіває, але ми все подолаємо. Ми всі сильні і кожен може показати гарний результат», – каже Наталія Рубановська.

Кожен учасник змагань докладає великих зусиль для занять, наполегливості і працелюбності. Водночас не уявляє своє життя без спорту. Це сенс життя, робота, розповідає Дмитро Лобан з Білорусі. В інвалідному візку він пересувається тринадцять років, через рік почав займатись лещатарським спортом.

«Я був на першій Паралімпіаді у Ванкувері. У Білорусі немає такого центру, як в Україні. Тут комфортно, траса поруч, тренажерний зал, їдальня, все зроблено дуже добре, мабуть, ніде такого немає», – зауважив білоруський паралімпієць.

Президент Національного комітету спорту інвалідів Валерій Сушкевич говорить про те, що Україна вивчала досвід проведення змагань такого рівня, як Кубок світу.

Складнощів багато, у нас немає досвіду, специфічних моментів по суддівству, менеджменту, ми це все вивчили

«Вперше світова паралімпійська спільнота вирішила тут, у Західному реабілітаційному центрі провести Кубок. Було відзначено, що Україна могла досягнути високого рівня, бо ми маємо центр такого рівня, біатлонний, лижний центр на базі у Турківському районі. Складнощів багато, у нас немає досвіду, специфічних моментів по суддівству, менеджменту, ми це все вивчили», – говорить Валерій Сушкевич.

Паралімпійці з різних країн відзначали гарні умови для проживання на базі реабілітаційного центру і трасу для лижних перегонів.

Кубок світу відбуватиметься до 20 січня, і це є підготовчим етапом для спортсменів і команд до ХІІ Паралімпійських зимових ігор 2018 року, що відбудуться в Південній Кореї. А вже у лютому біатлоністи поїдуть на Чемпіонат світу з лижних перегонів у Німеччину.