Винагорода за працю: за що НБУ заплатив членам своєї Ради понад 2 мільйони гривень 

Новий склад Ради Національного банку України за кілька місяців роботи отримав винагороди у понад 2 мільйони гривень. Цей факт викликав обурення в суспільства, адже Рада НБУ є наглядовим органом, в якому не передбачена виплата заробітних плат. Втім члени Ради пояснюють, що це не зарплата, а винагорода, яку виплачують на законних підставах з коштів НБУ. Експертне середовище розділилося у думках. Якщо одні стверджують, що професіонали мають бути вмотивовані до роботи, то інші наголошують, що не побачили за два місяці ефективної роботи, за яку варто сплачувати понад 300 тисяч гривень.

За період з жовтня до грудня члени Ради НБУ отримали винагороди на загальну суму близько 2 мільйонів гривень. Члени Ради підтверджують публічно, що за цей період роботи вони отримали по більш ніж 300 тисяч гривень винагороди, що не можна називати заробітною платою, адже, за законом, члени Ради не перебувають у трудових відносинах з Національним банком України.

Рада Національного банку виконує наглядові функції за системою внутрішнього контролю НБУ, а також розробляє засади та контролює проведення грошово-кредитної політики.

Новий склад Ради НБУ почав працювати 24 жовтня 2016 року. До нього увійшли два члени, затверджені президентом – Богдан Данилишин, Василь Фурман, та чотири – від Верховної Ради – Віктор Козюк, Олена Щербакова, Тимофій Милованов, Віра Ричаківська.

Склад Ради є неповним, адже від президента має бути подані також чотири кандидатури.

До призначення нового складу Рада НБУ взагалі не працювала півтора року через те, що уповноважені органи не могли визначитися із кандидатурами та затвердити їх.

Чи багато заплатили?

Великі суми викликали обурення в суспільстві. В мережі винагороди порівнюють із зарплатами спеціалістам державного сектора: як занадто малими, так і захмарними, наводячи приклади керівництва «Нафтогазу», «Укрзалізниці» та «Укрпошти».

Що ж такого «видатного» зробили, створили члени Ради НБУ?

«Що ж такого «видатного» зробили, створили члени Ради НБУ (крім того, що «почали працювати тільки з 24 жовтня 2016 року», та й то «не в повному складі»), щоб у них виявилися підстави одномоментно, точніше, за 2 місяці «напруженої праці», отримати (чи заробити) суму, що дорівнює кількарічному доходу (заробітній платі) вчителя або лікаря?», – пише колишній виконувач обов'язків міністра оборони Валерій Іващенко.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин зауважив, що відповідно до закону, розмір щорічної винагороди члена Ради Національного банку України не може бути вищим за чотирикратний максимальний розмір заробітної плати члена правління НБУ, і наразі щомісячна винагорода складає: голові Ради НБУ – 154850 гривень, членам Ради – 138550 гривень. У доларовому еквіваленті це приблизно 5,5 тисяч та 5 тисяч доларів щомісячно відповідно.

Петро Порошенко очолював Раду НБУ в період з 2007 до 2012 року. В його декларації за 2011 рік зазначено, що заробітна плата та нараховані винагороди склали 41157 гривень (за курсом долара на той момент це склало приблизно 5 тисяч доларів за рік).

Що зробили упродовж двох місяців за 2 мільйони гривень

У відповідь на запит Радіо Свобода в НБУ надали інформацію щодо результатів діяльності Ради Нацбанку за період з жовтня до грудня. У листі йдеться, що Рада провела 5 засідань, що є більше половини від законодавчо передбачених на повний рік.

Серед результатів перераховані такі досягнення:

– затверджено річну консолідовану звітність НБУ за 2015 рік, розподілено прибуток центрального банку та ухвалено рішення про перерахування до Державного бюджету України 38,2 мільярдів гривень;

– затверджено Регламент Ради НБУ;

– створені робочі органи Ради НБУ (Аудиторський комітет, Громадська колегія, Вища експертна Рада при Раді НБУ), затверджені їхні положення та персональний склад;

– на підставі пропозицій НБУ затверджено методику визначення винагороди членам Ради НБУ, крім голови Ради НБУ, а також методику визначення заробітної плати голови НБУ та його заступників;

– затверджено керівний склад Ради НБУ та заступників голови НБУ;

– розроблено на підставі пропозицій Правління НБУ та ухвалено Основні засади грошово-кредитної політики на 2017 рік та середньострокову перспективу. Рада Національного банку України, спираючись на вимоги статті 6 Закону «Про Національний банк України», визнала пріоритетною ціллю грошово-кредитної політики – забезпечення цінової стабільності. Тобто, пріоритетом діяльності Правління Національного банку України повинно бути зниження інфляції (за індексом споживчих цін) до однозначного показника та утримання її на такому рівні у середньостроковій перспективі. На переконання Ради Національного банку України, саме низька і стабільна інфляція є найважливішою умовою і внеском у стале економічне зростання в Україні. Низька інфляція є суспільним благом, від неї виграють і підприємства, і населення, і держава.

– затверджено План роботи Ради НБУ на 2017 рік.

Як працюють ради в комерційних банках

Богдан Данилишин, голова Ради НБУ, зазначає, що призначені винагороди є значно нижчими за аналогічний розмір винагород членів Ради деяких комерційних та державних банків. При цьому зауважує, що ризики в роботі неспівставні.

Рівень заробітної плати керівного складу Національного банку є значно нижчим, ніж рівень заробітної плати як більшості банків, ряду державних корпорацій, так і зовнішніх аналогічних структур

«Слід зауважити, що рівень заробітної плати керівного складу Національного банку, який управляє балансом, що значно перевищує бюджет держави та оперує фінансовими інструментами, аналога яким не існує в країні, а звідси і відповідними ризиками, є значно нижчим, ніж рівень заробітної плати як більшості банків, ряду державних корпорацій, так і зовнішніх аналогічних структур», – зазначає голова Ради НБУ.

Зарплати від НБУ члени Ради не мають (лише винагороду), проте їм дозволяється працювати в інших сферах паралельно, втім обмежується коло можливих посад. Як розповідає Радіо Свобода заступник голови Ради НБУ Тимофій Милованов, йому довелось відмовитись від певних повноважень.

Досить довго Рада не призначалася і багатьох професіоналів з ринку запрошували, але вони відмовлялися через те, що в них є серйозні зарплати і стабільна ситуація

«Мене в Київській школі економіки вивели з Ради директорів, в мене є лише дорадчий голос, я не підписую фінансові документи, договори, угоди, від мене це все відібрали. Також я не можу інвестувати у фінансові ринки, тому що може бути конфлікт інтересів. Можна викладати, робити дослідження, а бізнесом займатися, інвестувати, керувати організаціями не можна. Досить довго Рада не призначалася і багатьох професіоналів з ринку запрошували, але вони відмовлялися через те, що в них є серйозні зарплати і стабільна ситуація. А так вони підставляються під потенційні скандали, проблеми, погрози (і таке буває в роботі регулятора)», – пояснює заступник голови Ради.

Володимир Лавренчук, голова правління «Райффайзен Банку Аваль», наголошує, що в теперішніх реаліях спостережні ради в комерційних банках відіграють ключову роль.

Значна частина управлінських рішень сьогодні знаходиться в компетенції спостережних рад

«За останніх змін в законодавстві, роль, функції в ухваленні і стратегічних, і тактичних, і управлінських рішень, значно посилилася. Значна частина управлінських рішень сьогодні знаходиться в компетенції спостережних рад. Виходячи з практики діяльності комерційних банків в Україні, які є акціонерними товариствами, то спостережні ради не лише приймають звіти річні або квартальні, але й беруть участь в управлінні майном комерційного банку», – розповідає Володимир Лавренчук.

Виплачена винагорода членам Ради НБУ знаходиться приблизно в тому ж «коридорі», що й винагороди в комерційних банках, пояснює голова правління «Райффайзен Банку Аваль», тому він не здивований цифрами, які озвучують ЗМІ.

Підтримує таку думку і колишній голова правління банку «Форум» Ярослав Колесник, зазначаючи, що мотивація є важливою і покращує роботу, втім Рада НБУ, на його переконання, не має ефективних важелів впливу на рішення Правління банку і її вплив є суттєво обмеженим чинним законодавством.

Ми не маємо звертати увагу на великі цифри чи малі, ми маємо звертати увагу на ефективність роботи. В цій ситуації наглядова рада не має достатньо важелів впливу, щоб ми отримали стійку лінію розвитку банківської системи

«Мотиваційна складова має бути зрозумілою і прозорою, але не в тому проблема. Ми не маємо звертати увагу на великі цифри чи малі, ми маємо звертати увагу на ефективність роботи. В цій ситуації наглядова рада не має достатньо важелів впливу, щоб ми отримали стійку лінію розвитку банківської системи, хоча б виходу із кризи. Нам уже 2-3 роки декларують, що почнуть кредитування, але, повірте мені, я не бачу можливості реального кредитування в першій половині року. А це значить, що і вся економіка не отримає певних стимулів», – наголошує Ярослав Колесник.

Богдан Данилишин раніше зазначав, що відповідно до Закону України «Про Національний банк України» обсяг повноважень і сфер відповідальності членів Ради НБУ значно збільшили.

Винагорода членам Ради НБУ за виконання своїх функцій сплачується з коштів Національного банку. Методику розробляє Правління Національного банку України та подає її Раді. Рада розглядає надану методику та затверджує її, йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода. Члени Ради НБУ не перебувають у трудових відносинах з Національним банком України.