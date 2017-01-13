(Друкуємо мовою оригіналу)

Разочарование в идеях так называемой «Новороссии», недовольство руководством группировки «ДНР» и социальное дно – таковы реалии тех, кто покинул ряды незаконных вооружённых формирований и вернулся к мирной жизни. Как происходит адаптация бывших боевиков и какова их судьба после участия в войне на Донбассе – в материале донецкого блогера Станислава Васина.

– Конец 2016-го для многих из местных, кто принимал участие в боях на Донбассе в рядах незаконных вооружённых формирований, ознаменовался и концом их военной «карьеры». Так называемые «ветераны» «Новороссии», как многие из них сами себя называют, в большинстве своём покинули ряды боевиков и вернулись к привычной мирной жизни. Однако причины, побудившие их уйти «на гражданку», а также дальнейшая судьба далеко не однородны.

Летом 2014-го в ряды боевиков вступила почти вся мужская часть нашего дома в Макеевке в возрасте от 20 до 40 лет. Причины такого поступка были различны. Кто-то находился на самом социальном дне, не имея никакого заработка. Кто-то верил в идеи так называемой «Новороссии» от Одессы до Харькова. Кто-то хотел лёгкой наживы, которую в то время обеспечивал автомат. В общей сложности в ряды боевиков тогда вступило больше двух десятков мужчин – и почти все они продержались в рядах незаконных военных формирований больше года.

Но уже к концу 2015-го многие стали покидать ряды сепаратистов. Некоторые из числа тех, кто прошёл самые горячие точки, вроде Донецкого аэропорта и Иловайска, откровенно заявляли, что война превратилась в средство заработка тех, кто попал на самый верх. И воевать за обогащение Захарченко или «Гиви» они не намерены. Некоторые были недовольны отсутствием увольнений, маленьким заработком и пустым прозябанием в холодных частях. Так или иначе, из двух десятков людей к началу 2017-го в рядах боевиков остаются лишь трое. Один из этих троих продолжает службу в одном из танковых батальонов, откуда не собирается уходить даже после тяжёлого ранения. Этот человек – один из немногих, кто ещё верит в идеи «народных земель». Двое других наполняют ряды так называемой «республиканской гвардии», которая сегодня превратилась в «потешные войска»: на передовой её члены бывают крайне редко, в основном выполняя декоративные функции на различного рода митингах и торжествах.

А вот социализация тех, кто пришёл «на гражданку», проходит куда болезненней. Так, один из моих знакомых, который был награждён «медалью» ещё при Безлере, сегодня вынужден работать простым грузчиком и откровенно говорит о том, что после работы на гаубицах погрузка фур просто невыносима. Кроме того, он постоянно срывается на своих родственников, обвиняя их в том, что им нет никакого дела до того, что ещё недавно в него летели ракеты. Психологическое привыкание к мирной жизни в таких случаях часто протекает болезненно.

Немногим отличаются от него и другие бывшие боевики. Кто-то после увольнения из «армии» уехал чистить бассейны в Россию, кто-то устроился в местную шашлычную, кому-то повезло больше – и он попал в «МЧС». Но в большинстве своём эти люди продолжают вести асоциальный образ жизни в родном районе, пропивая те гроши, которые удаётся им заработать так называемыми «шабашками» на местных стройках.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)