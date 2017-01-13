Курс коливається через сировинну економіку і неефективне керування бюджетом – економіст

П’ятниця, 13-те – курс гривні щодо долара впав сьогодні до 29-ти. В Національному банку України обіцяють утримати курс гривні під контролем і пояснюють падіння сезонним зменшенням валютних надходжень. Представники агробізнесу, валютна виручка якого, згідно з поясненням НБУ, стала меншою, говорять про зростання експорту, а отже, і зростання валютних надходжень. Проте економісти погоджуються із поясненням НБУ і нагадують, що минулого року курс гривні поводився аналогічно.

Коливання курсу гривні пов’язані із обмеженою пропозицією іноземної валюти. В перші дні нового року на міжбанківський ринок надходила валюта, яка накопичувалася під час вихідних, але тепер вона скінчилася. Так пояснюють в Національному банку падіння курсу національної валюти щодо долара.

За словами голови наглядової ради Богдана Данилишина, ділова активність в Україні традиційно спадає на початку року, тому в країну заходить менше валютної виручки. Проте це не єдина причина, повідомив він у коментарі Радіо Свобода.

Це передноворічні виплати, які були здійснені бюджетникам і пенсіонерам з боку уряду України. І думаю, що в деякій мірі на таку курсову активність вплинули очікування на деякі пожвавлення з боку споживчого попиту

​«По-друге, це передноворічні виплати, які були здійснені бюджетникам і пенсіонерам з боку уряду України. І думаю, що в деякій мірі на таку курсову активність вплинули очікування на деякі пожвавлення з боку споживчого попиту», – наголосив голова наглядової ради, який за часів президента Віктора Ющенка очолював Міністерство економіки України.

Після 20 січня курс валюти має стабілізуватися через те, що будуть нові надходження валюти і через відповідні зміни в кон’юнктурі світового ринку – тоді роль основного джерела валютної виручки поступово візьме на себе металургійний експорт. В середньорічному вимірі національний банк зможе утримати курс в 27,2 гривні за долар, вважає Данилишин.

Заступник голови НБУ Олег Чурій також повідомив, що зараз дещо менше валюти надходить від експорту врожаю агрокультур, які були основним джерелом іноземної валюти в осінні місяці.

Аграрії кажуть, що експорт не падав

Проте голова Української аграрної конфедерації і народний депутат Леонід Козаченко каже, що зниження експорту не могло вплинути на курс гривні. Про це він заявив в коментарі Радіо Свобода.

Можливо, інші треба шукати причини – наприклад, ці 150 мільярдів гривень, направлені на підвищення ліквідності «Приватбанку», багато причин із ліквідацією дефіциту Пенсійного фонду

«По-перше, експорт не знижений. Він практично на рівні минулого року, тому навряд чи він може бути таким впливом на цю ситуацію з курсом. Можливо, інші треба шукати причини – наприклад, ці 150 мільярдів гривень, направлені на підвищення ліквідності «Приватбанку», багато причин із ліквідацією дефіциту Пенсійного фонду», – зазначив Козаченко.

Обсяги валюти від аграрного бізнесу, які сьогодні заходять в Україну, схожі на ті обсяги, які заходили минулого року. Щодо зерна, то його обсяги навіть зросли на півтора відсотка, повідомив Козаченко.

Також в Аграрній конфедерації розповіли, що за 2016 рік вартість загального обсягу експорту зернових культур перевищила 6 мільярдів доларів. Експорт продовжує зростати, не в останню чергу через девальвацію національної валюти, повідомив аналітик аграрних ринків Дмитро Дейна.

Валютну виручку притримують для збільшення гривневої доходності – економіст

Цьогорічна ситуація, дійсно, схожа на минулорічну, але саме тому курс стабілізується, вважає економіст Борис Кушнірук. Вже декілька років поспіль бюджетними ресурсами управляють не дуже ефективно – наприкінці минулого і в перші дні нового року з казначейських рахунків викидається значна сума в гривні, яка потім потрапляє на міжбанківські торги і обвалює курс.

Металургія і аграрії – формують більшу частину експортної виручки. В результаті виникає ситуація, коли вони мають можливість регулювати ситуацію на «міжбанку» – вони притримують повернення валютної виручки і тим самим тиснуть на курс

«Ми маємо, на жаль, дуже неефективну економіку із сировинним експортом, де фактично дві галузі – металургія і аграрії – формують більшу частину експортної виручки. В результаті виникає ситуація, коли вони мають можливість регулювати ситуацію на «міжбанку» – вони притримують повернення валютної виручки і тим самим тиснуть на курс», – пояснив Кушнірук в коментарі Радіо Свобода.

На думку економіста, експортери притримують валютну виручку навмисно і не першій рік. Таким чином вони забезпечують собі додаткову гривневу дохідність. Подібна ситуація триватиме до другої половини лютого, після чого курс національної валюти зміцниться, прогнозує економіст, і він повернеться в коридор 26-27 гривень за долар. Нові коливання будуть лише з серпня, коли США і Китай мають змінити чи залишити в силі ті умови, за якими дві країни торгують одна з одною.

З початку року Національний банк вже продав іноземної валюти на суму 14,6 мільйонів доларів, щоб утримати курс гривні. 13 січня з цією ж метою він оголосив додатковий аукціон, обсягом до 100 мільйонів доларів.