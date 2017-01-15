Візит «найкращого віце-президента США» до Києва

Віце-президент США Джозеф Байден відвідає Україну в понеділок, 16 січня. Як мовилося в повідомленні Білого дому, 15-18 січня Байден відвідає Київ, а також швейцарський Давос. Але пізніше у прес-службі Кабінету міністрів України повідомили Радіо Свобода, що візит відбудеться 16-го. Адміністрація президента України згодом зазначила: причина перенесення візиту – зміни в робочому графіку віце-президента США. Джозеф Байден завершує своє перебування на посаді 20 січня, коли присягу президента США складе Дональд Трамп. Байдена вважали архітектором і провідником політики США щодо України в адміністрації Барака Обами. В Києві Байден проведе переговори з президентом Петром Порошенком та прем’єр-міністром Володимирам Гройсманом.

Джозеф Байден у команді 44-го президента США Барака Обами координує співпрацю з Україною.

Він регулярно в телефонному режимі обговорював з президентом України Петром Порошенком стан виконання мінських домовленостей, санкції, запроваджені Заходом проти Росії через її дії в Україні, економічні й політичні реформи в Україні.

Інтенсивність цих переговорів дуже зросла на тлі анексії Криму Москвою та початку російської агресії на сході України. Байден здійснив чотири візити до України після зміни влади в Києві і втечі Віктора Януковича, з яким Байден, до речі, теж тримав зв’язок, намагаючись переконати тодішнього президента в потребі мирного вирішення політичної кризи.

Джо Байден якось пожартував, що з Петром Порошенком він контактує частіше, аніж зі своєю дружиною. Інтенсивність цих контактів часом доходила до кількох телефонних дзвінків на день, по кілька розмов на тиждень тощо. Особливо це було напередодні або після ключових подій – як то Мінські угоди чи саміти «нормандської четвірки», де США не беруть участь, але де Байден з Порошенком постійно звіряли політичні годинники.

Під час виступу у Верховній Раді в грудні 2015 року Джо Байден з болем і емоційно закликав українців викорінити корупцію, яка, за його словами, роз’їдає українську державність як ракова пухлина.

У заяві Білого дому, оприлюдненій посольством США в Україні, говориться: «Візит віце-президента Байдена в Україну підкреслить підтримку США та зробить акцент на його особистому залученні до надання підтримки незалежності України, розбудови демократії, добробуту та безпеки».

І хоча президент Барак Обама, чиї президентські повноваження закінчуються 20 січня, став першим після Джорджа Буша-старшого очільником США, який не здійснив візит до України після здобуття нею незалежності, однак саме завдяки дорученню Обами віце-президент Байден активно займався Україною.

Сам Обама, вручивши днями Байдену медаль Свободи – найвищу цивільну нагороду США, назвав його «найкращим віце-президентом США усіх часів».

«Я лише хочу зібрати деяких колег разом, аби віддати шану тому, хто не лише був пліч-о-пліч зі мною протягом цієї вражаючої подорожі, але й тому, хто присвятив ціле своє професійне життя служінню нашій країні – найкращому віце-президенту, що його коли-небудь мала Америка, пану Джо Байдену!» – сказав Обама у Білому домі і під схвальні вигуки й оплески.

Байден буде в Києві буквально за три дні до завершення каденції адміністрації Обами. Тому, як каже український експерт-міжнародник, Григорій Перепелиця, не варто очікувати якихось практичних, конкретних результатів, адже цей візит Байдена є візитом-символом.

Цей візит можна вважати ритуальним і прощальним. Оскільки Байден відповів за реалізацію зовнішньої політики Сполучених Штатів в Україні. Йому Україна і українці були глибоко симпатичними

«Цей візит можна вважати ритуальним і прощальним. Оскільки Байден відповів за реалізацію зовнішньої політики Сполучених Штатів в Україні. Він і опікувався Україною, і переймався нашою країною як високий американський посадовець. А також як людина – йому Україна і українці були глибоко симпатичними», – каже Перепелиця в інтерв’ю Радіо Свобода.

В межах своїх повноважень він дуже багато робив для України

«Він підтримував Україну в межах своєї компетенції. Тому, я думаю, цей візит для нього не лише прощальний, а певна данина Україні. Можливо, він не все зробив, що потрібно було зробити, але в межах своїх повноважень, мені здається, він дуже багато робив для України», – додає експерт.

На думку Перепелиці, Байден може надати вже новій адміністрації якісь пропозиції, але, каже політолог, «я не думаю, що ці його пропозиції будуть мати великий вплив на політику нового президента США Трампа».

І тим не менше часом символи теж мають значення. Україна вже вдруге стає ледь не останньою країною, яку в символічний спосіб відвідують американські керівники. Так, в червні 2000 року під час останнього свого європейського турне, тодішній президент США Біл Клінтон виступив у Києві.

І нині, коли, як пише міжнародна преса, Київ з трохи непевністю очікує прихід адміністрації Дональда Трампа, саме Байден передає Україні модель, коли топ-контактною особою для Києва у Вашингтоні є віце-президент, який персонально дуже тісно й активно опікується українськими справами, домагаючи Україні. Наразі питання в тому, чи стане майбутній віце-президент Майк Пенс «новим Байденом» для України.