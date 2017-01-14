Радіо Свобода Daily: хто викупив історичний Київ

Розпочнемо сьогодні з минулого. А точніше з минулого Києва, у центрі якого десятки занедбаних історичних будівель. Значна кількість історичних та архітектурних пам'яток давно перейшла у приватні руки подекуди недобросовісних власників. Держава при цьому не просто бездіяльно відсторонюється, мовляв, безсила проти приватної форми власності. А й нерідко просто банально не знає і не може встановити, хто є реальним власником будівлі. На практиці максимальне покарання за невиконання так званого охоронного договору та руйнацію пам’ятки – це штраф. Кому належить історичний Київ та що буде з культурними скарбами українців – у спеціальному розслідуванні програми «Схеми» «Київ: спадок у руїнах».

Від історії перейдемо до мови, адже Конституційний суд України у закритому режимі продовжив розгляд питання щодо відповідності Конституції так званого «мовного закону Ківалова-Колесніченка». Будівлю суду знову пікетували громадські активісти, зокрема представники ВО «Свобода», вимагаючи від суду «справедливого рішення». Наступне засідання 19 січня.

Від мови до гривні. Новий склад Ради Національного банку України за кілька місяців роботи отримав винагороди у понад 2 мільйони гривень. Цей факт викликав обурення в суспільства, адже Рада НБУ є наглядовим органом, в якому не передбачена виплата заробітних плат. Втім, члени Ради пояснюють, що це не зарплата, а винагорода, яку виплачують на законних підставах із коштів НБУ. Експертне середовище розділилося у думках. Якщо одні стверджують, що професіонали мають бути вмотивовані до роботи, то інші наголошують, що не побачили за два місяці ефективної роботи, за яку варто сплачувати понад 300 тисяч гривень. А що думаєте Ви? Свої коментарі можете залишати під матеріалом (як і під будь-яким іншим).

Від гривні до правопорядку. Міністерство внутрішніх справ опублікувало список кандидатів на посаду голови Національної поліції України. У списку зареєстрованих для участі у конкурсі на посаду вказані 64 претенденти, серед яких є нинішній виконувач обов’язків голови Нацполіції Вадим Троян і начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін. Процедура відбору складатиметься з п’яти етапів, зокрема тестування і проведення співбесід. А фінальний список претендентів має бути сформований і переданий на розгляд міністру внутрішніх справ не пізніше ніж 15 лютого 2017 року.

Від правопорядку до привілеїв. У США зробили виняток для висуванця Трампа на чоло Пентагону. Щоб кандидат на посаду міністра оборони, а донедавна генерал Корпусу морської піхоти Джеймз Маттіс міг обійняти посаду, комітет Сенату у справах силових структур, весь склад Сенату і комітет Палати представників у справах силових структур схвалили відповідний законопроект. Такий прецедент другий в історії США.

Від привілеїв до «змови». Російські спецслужби не зможуть посварити із Росією «ЛНР», заявив Ігор Плотницький, ватажок цього угруповання, що діє на окупованій частині Луганщини і визнане в Україні терористичним. Така заява прозвучала на тлі спроби російських «чекістів» за допомогою кримінальної справи повалити самого Плотницького. Поки що він тримається, але у планах спецслужбовців лишається приєднання «ЛНР» до угруповання «ДНР», і Плотницького в цьому сценарії нема. Більше про це у статті: «Кремль вирішив скинути Плотницького і приєднати угруповання «ЛНР» до «ДНР»?»

Від «змови» до звитяги. На Львівщині стартував Кубок світу паралімпійців. Вперше змагання такого рівня з лижних перегонів і біатлону проходять в Україні для людей із вадами зору й ураженням опорно-рухового апарату. Понад 200 учасників із 18 країн світу змагаються у лижних перегонах. Паралімпійцям з вадами зору їхати допомагає супровід іншого спортсмена, для біатлоністів з особливими потребами спеціально облаштовані вогневі рубежі для стрільби, а для лещатарів (лижників), які змагаються сидячи, спеціально адаптовані сидіння, до яких кріпляться лижі. (Ось відео) Чому Кубок світу є престижним і важливим для України, та як люди з фізичними вадами долають перешкоди і знаходять сенс у житті, читайте за лінком.

Шукайте і знаходьте сенс у житті і не бійтесь перешкод!

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