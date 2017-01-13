​У протистоянні між владою і опозицією у Дніпрі крайніми виявились білборди?

Дніпро – У Дніпрі цього тижня зі скандалом розпочалась кампанія зі зрізання сотень білбордів. У мерії, яка це ініціювала, заявляють, що рекламні конструкції незаконні, встановлені в неналежних місцях і можуть становити загрозу для жителів. Водночас у політичній силі, представники якої є власниками цих конструкцій, зазначають, що, за дивним збігом обставин, під визначення «незаконних» підпали тільки їхні об’єкти і називають це «зведенням політичних рахунків». Демонтажу передували дзвінки до поліції про фейкове «замінування» понад 300 рекламних конструкцій, присутність невідомих у камуфляжі на місці демонтажу, напад невідомих у масках на комісію мерії, заяви мера і його опонентів з обопільними звинуваченнями про звезення до міста «тітушок» тощо. Що стоїть за цими подіями у Дніпрі?

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​Про початок знесення незаконних білбордів у місті в Дніпровській мерії заявили ще наприкінці минулого року. За даними з міськради, «є рішення Індустріального районного суду, яке набуло чинності». У ньому йдеться про близько 200 конструкцій, встановлених без належних дозволів, які загрожують життю та здоров’ю громадян. Як заявляють у мерії, їх розміщували хаотично – в охоронних зонах інженерних комунікацій, ближче, ніж за 10 метрів від проїжджої частини, і навіть на пішохідних переходах.

Після свят і вихідних комунальні служби міста активно взялись за демонтаж. Однак, як розповідають комунальники, спроби знести ту чи іншу рекламну конструкцію наштовхувались на спротив невідомих. В одному з районів молодики пошкодили комунальну автівку й напали на двох співробітників КП «Муніципальна поліція», серед них – жінка, яка з травмами була шпиталізована.

Як розповів Радіо Свобода начальник КП «Управління з організації контролю у сфері благоустрою та розміщення зовнішньої реклами» Олександр Каховський, наразі в місті демонтовано більш ніж два десятка аварійних білбордів, однак комунальники, що працюють, не почуваються в безпеці.

Важко назвати «інцидентами» те, що відбувається: пошкоджується комунальна техніка, людям спричиняються тілесні ушкодження. Понищено техніки на сотні тисяч гривень

«Білборди аварійні й підлягають демонтажу. Досить цікава ситуація з «інцидентами» під час демонтажу. Важко назвати «інцидентами» те, що відбувається: пошкоджується комунальна техніка, людям спричиняються тілесні ушкодження тощо. Ми спостерігаємо просто абсурдну картину… Я не розглядаю ситуацію в розрізі політичних сил, мене більше цікавить правове поле, яке має бути. Про яку безпеку ми можемо говорити, коли понищено техніки на сотні тисяч гривень? Ми говоримо про десятки одиниць техніки… Аварійний борд прирівнюється за станом до такого, що підлягає утилізації. Комунальні служби демонтують, а служби, що відповідають за чистоту в місті, звозитимуть їх або в місце зберігання, або в місце утилізації», – сказав у коментарі Радіо Свобода керівник комунального управління.

«Маски-шоу» в Дніпрі: хто режисер?

Ще один резонансний випадок, про які заявили цього тижня в мерії, – напад невідомих у масках на комісію з питань благоустрою. Коли співробітники мерії здійснювали інспекцію, їхнє службове авто підрізав легковик, звідти вийшли молодики і потрощили автівку комісії. У поліції області повідомили, що порушили кримінальне провадження за статтею «хуліганство».

Цей та інші інциденти останніх днів міський голова Дніпра Борис Філатов пов’язує, як він сам заявляє, з використанням у Дніпрі так званих «тітушок» його політичними опонентами. Мер уже звернувся до генпрокурора та міністра внутрішніх справ України з вимогою «розібратися зі свавіллям «тітушок» і закликав високопосадовців «не залишати поза увагою ситуацію».

Схоже звернення подав і народний депутат України Андрій Денисенко. Він прямо звинуватив представників опозиційної до мера фракції партії «Громадська сила» і її лідера Загіда Краснова в організації інцидентів.

Банди Краснова розпочали вуличний терор в дусі 90-х. Кримінальні бригади влаштовують напади на комунальну техніку і працівників комунальних служб

«Банди Краснова розпочали вуличний терор в дусі 90-х. Кримінальні бригади влаштовують напади на комунальну техніку і працівників комунальних служб, з використанням арматури, ножів, бит… І таких нападів за останні дні – десятки», – стверджує Денисенко.

«Зводять рахунки з політичними опонентами» – опозиція

У партії «Громадська сила» ці звинувачення категорично відкидають. Там підтверджують: більшість білбордів, які зносять комунальники, належить представникам саме їхньої політичної сили. Заступник голови фракції партії в міськраді Катерина Збарська каже: рішення суду про демонтаж цих конструкцій незаконне, адже власники не були поінформовані ані про сам судовий процес, відтак не мали змоги брати в ньому участь, ані про рішення. Вона називає демонтаж рекламних щитів, ініційований мерією, спробою «зводити рахунки з політичними опонентами» і вважає, що за цим стоїть особисто мер, невдоволений критикою опозиції.

Він зводить рахунки зі своїми політичними опонентами, які відкрито його критикують, звинувачують у крадіжках. Щодо кожного білборду є законний дозвіл

«Він зводить рахунки зі своїми політичними опонентами, які відкрито його критикують, звинувачують у крадіжках. Немає жодного законного рішення, на основі якого демонтуються білборди. Щодо кожного білборду є законний дозвіл... Вони це роблять з однією метою – зводити рахунки з політичними опонентами. Вони вже не знають, як облити брудом або ще влаштувати якийсь безлад. Вони здійснюють пошкодження законного чужого майна! Якийсь громадянин звернувся до суду з позовом до міськради, що нібито йому не подобаються ці білборди. Суд постановив, що міськрада має терміново їх знести. Абсурдність ситуації в тому, що суд не запросив навіть третьою стороною фірму-власника. Власника не поінформували навіть про суд і про його рішення. Чому? Щоб у суді не змогли надати документи про законність бордів. Рішення суду незаконне і зараз ми його оскаржуємо», – заявила в коментарі Радіо Свобода Катерина Збарська.

Міський голова Борис Філатов на цю заяву поки не відреагував.

«Тут, як кажуть, «лічняк». Конфлікт вийшов на особистий рівень» – політолог

Дніпровський політолог Андрій Золотарьов вважає, що за останніми подіями в Дніпрі стоїть загострення конфлікту між владою та опозицію. За його словами, протистояння між мером Борисом Філатовим та одним із опозиційних політиків, бізнесменом Загідом Красновим перейшло у площину особистісну. Це загрожує репутаційними втратами перш за все для мера, вважає експерт.

Філатов розуміє, що білборди – це вікно можливостей для опозиції. І він зачиняє це вікно, зрізаючи білборди Краснова. Знову бачимо змагання мерзотників з негідниками

«Використання силового ресурсу у вирішенні політичних питань практикувалось і командою мера, тому не треба дивуватись. Можна певний час користуватись правом сили замість права закону, але до того часу, коли політичні чи бізнесові супротивники не розпочнуть використовувати такі самі, дзеркальні засоби. Мер формує політичний стиль, задає тренди життя міста… Краснов – його опонент. Тут, як кажуть, «лічняк». Тут вже особисті стосунки. Конфлікт вийшов на особистий рівень. Я так гадаю, що людиною, на якій відпрацьовують силові прийоми, Краснов не буде. Філатов не почувається спокійно, він дуже добре розуміє наслідки нез’ясованих стосунків з паном Коломойським, це може дуже потужно вдарити по позиціях промерської більшості. Ресурсний потенціал опонентів, того ж Краснова, може створити загрозу промерській більшості. Також треба врахувати вірогідність проведення дострокових парламентських виборів у 2017 році. Мер намагається переформатувати в місті все «під себе». Для цього концентруються інформаційні ресурси, можливості зовнішньої реклами. І Філатов розуміє, що білборди – це вікно можливостей для опозиції. І він зачиняє це вікно, зрізаючи білборди Краснова Що у цій ситуації найсумніше? Багато говориться про нове суспільство, а ми знову бачимо що? Змагання мерзотників з негідниками», – зауважив у коментарі Радіо Свобода політолог.

За даними з Дніпровської мерії, 28 грудня у Дніпрі розпочалася перша хвиля демонтажу незаконних рекламних конструкцій. За офіційною інформацією, вулиці міста очистили від кількох десятків споруд, які, як стверджують, становили загрозу життю та здоров’ю жителів.