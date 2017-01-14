Радіо Свобода запускає нову програму «Радиво»

Радіо Свобода запускає 14 січня нову програму «Радиво», в якій будуть представлені історії про незвичайних-звичайних людей.

Головними героями програми стануть люди, які своїми вчинками, позицією, громадськими ініціативами й справами ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти. Про це розповіла головний редактор Київського бюро Української редакції Радіо Свобода Інна Кузнецова.

«Радиво – так колись ласкаво називали радіоприймач наші бабусі та дідусі. Бо появу радіо в оселі без перебільшень вважали радісним дивом. Нинішній проект якраз і присвячується тим людям із різних міст і сіл України, які на своїх робочих місцях, у волонтерських проектах втілюють дивовижні задуми», – каже Кузнецова.

За словами ведучого програми «Радиво» Володимира Носкова, для створення портрету цікавої людини задіюватимуться унікальні можливості радіо: голос героя, звуки міста де живе людина, улюблена музика, зрештою звуки, які повсякчас супроводжують життя.

«Це суто радійний формат. Звуки, голоси, музика допоможуть герою емоційно, яскраво розповідати про свої справи чи захоплення, а в уяві слухача постануть цікаві звукові образи з життя гостя передачі», – розкриває задум Носков.

Програма «Радиво» звучатиме щосуботи в ефірі радіо «ЕРА-FM» о 17:08, також її можна слухати у вигляді аудіоподкаста на сайті Радіо Свобода.

Першим гостем передачі «Радиво» буде відомий казкар і волонтер Сашко Лірник, який переконаний: «На Донбасі казка – це потужна зброя, а казкар – це потужний військовий підрозділ».