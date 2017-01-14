Під Маріуполем сталися два бойові зіткнення, українські війська втрат не зазнали – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що серед українських військових немає втрат внаслідок двох бойових зіткнень, які сталися на Маріупольському напрямку ввечері 13 січня.

За даними штабу АТО, 13 січня о 21:07 у напрямку населеного пункту Трудівський бойовики обстріляли позиції українських підрозділів з великокаліберного кулемета та гранатомета.

«Загалом було зафіксовано вісім розривів. Під прикриттям вогню в бік українських військових висунулась ворожа диверсійно-розвідувальна група складом до семи осіб, але під натиском вогню наших воїнів бойовики вимушені були відійти», – ідеться в повідомленні.

«Вже за кілька хвилин українські спостерігачі виявили черговий вихід ДРГ противника. Командування українських сил прийняло рішення щодо блокування диверсантів силами резервних груп, в ході чого сталося бойове зіткнення з групою незаконних збройних формувань. Внаслідок сутички один з бойовиків отримав тяжке поранення, яке виявилось не сумісним з життям. Решта ворожих диверсантів відійшли у невідомому напрямку», – інформує штаб АТО.

Також 13 січня і також о 21:07 ще один вихід диверсійно-розвідувальної групи бойовиків українські військові зафіксували в напрямку Петрівського.

«За три хвилини розвідувальна група ворога чисельністю п’ять осіб розпочала обстріл українських позицій. Після її наближення на дистанцію ефективного вогневого ураження по диверсантах противника було відкрито вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок прицільного вогню з боку українських підрозділів розвідувальна група противника відійшла в напрямку населеного пункту Петрівське. При цьому бойовики зазнали втрат», – стверджують у штабі АТО.

Раніше штаб української воєнної операції на Донбасі заявив, що 13 січня в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Загалом за минулу добу відбулося 62 обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків, інформують у штабі АТО.

В угрупованні «ДНР» заявляють про руйнування внаслідок обстрілу ЗСУ житлового будинку в селищі Комінтернове на півдні контрольованої бойовиками території.

В угрупованні «ЛНР» заявляють про сім обстрілів з боку українських військових 13 січня. Зокрема, за даними бойовиків, із напрямку Попасної по населеному пункту Ірміне ЗСУ відкривали вогонь зі 122-міліметрової артилерії. Внаслідок цього обстрілу загинув цивільний, твердить контрольована бойовиками адміністрація Кадіївки (до 2015 року – Стаханова), до якої адміністративно належить Ірміне.