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14 січня 2017, Київ 12:54
Новини | Міжнародні

США не мають скорочувати фінансування ООН – посол Саманта Пауер

Посол США в ООН Саманта Пауер

Посол США в ООН Саманта Пауер

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Посол США в ООН Саманта Пауер закликала адміністрацію обраного президента США Дональда Трампа не скорочувати фінансування ООН. Вона попередила, що це може завдати шкоди інтересам Сполучених Штатів і бути на користь Китаю чи Росії.

"Ми ведемо перед у світі, зокрема, через лідерство в ООН», – сказала Пауер 13 січня на своїй підсумковій прес-конференції як американської представниці в цій міжнародній організації.

Прихильники Ізраїлю в Конгресі США представили законопроект, який передбачає припинення фінансування ООН із боку США. Такою була їхня реакція на ухвалення в Раді безпеки ООН резолюції, яка засуджує будівництво Ізраїлем поселень на Західному березі Йордану і в Східному Єрусалимі.

США є найбільшим донором ООН, вносячи 22% регулярного операційного бюджету і чверть бюджету для функціонування миротворчих місій.

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