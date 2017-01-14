США не мають скорочувати фінансування ООН – посол Саманта Пауер

Посол США в ООН Саманта Пауер закликала адміністрацію обраного президента США Дональда Трампа не скорочувати фінансування ООН. Вона попередила, що це може завдати шкоди інтересам Сполучених Штатів і бути на користь Китаю чи Росії.

"Ми ведемо перед у світі, зокрема, через лідерство в ООН», – сказала Пауер 13 січня на своїй підсумковій прес-конференції як американської представниці в цій міжнародній організації.

Прихильники Ізраїлю в Конгресі США представили законопроект, який передбачає припинення фінансування ООН із боку США. Такою була їхня реакція на ухвалення в Раді безпеки ООН резолюції, яка засуджує будівництво Ізраїлем поселень на Західному березі Йордану і в Східному Єрусалимі.

США є найбільшим донором ООН, вносячи 22% регулярного операційного бюджету і чверть бюджету для функціонування миротворчих місій.