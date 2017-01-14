Ще до так званого «референдуму» 2014 року російські чиновники та політики обіцяли кримчанам, що після анексії жителі півострова нічого не втратять. А тільки отримують більші зарплати й пенсії та вищий рівень життя. Наприкінці 2016 року президент Росії Володимир Путін дав старт постачанню начебто дешевшого російського газу на територію анексованого півострова. Але кримчани з січня 2017 року платитимуть за газ, електрику, тепло та воду вже за новими, збільшеними тарифами. Які підвищення цін приготували російські чиновники кримчанам «під новорічну ялиночку – про це у новому випуску програми «Крим.Реалії». Гість програми – керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній