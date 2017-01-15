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15 січня 2017, Київ 14:26
Фотогалереї
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 15 січня (карта)
15 січня 2017, 12:48
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
15 січня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа англійською мовою
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