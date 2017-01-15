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15 січня 2017, Київ 20:26
Відео

У Москві затримали понад 40 людей на акції на підтримку політв’язнів (відео)

У Москві затримали понад 40 людей на акції на підтримку політв’язнів (відео)
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У центрі російської столиці Москви 14 січня біля пам’ятника Олександрові Грибоєдову громадські активісти провели акцію на підтримку політв’язнів, зокрема Ільдара Дадіна. Як передає правозахисний портал «ОВД-Інфо», через деякий час після початку пікету поліція затримала понад 40 людей. Повідомляється, що акція не була узгоджена з міською владою. Серед затриманих активісти Марк Гальперін, Олександр Макаров і голова одного з екологічних фондів Володимир Заліщак. За словами очевидців, затримання відбулися із застосуванням сили. За попередніми даними, активістів забирали трьома автобусами силовиків. (Відео Російської служби Радіо Свобода)

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