У центрі російської столиці Москви 14 січня біля пам’ятника Олександрові Грибоєдову громадські активісти провели акцію на підтримку політв’язнів, зокрема Ільдара Дадіна. Як передає правозахисний портал «ОВД-Інфо», через деякий час після початку пікету поліція затримала понад 40 людей. Повідомляється, що акція не була узгоджена з міською владою. Серед затриманих активісти Марк Гальперін, Олександр Макаров і голова одного з екологічних фондів Володимир Заліщак. За словами очевидців, затримання відбулися із застосуванням сили. За попередніми даними, активістів забирали трьома автобусами силовиків. (Відео Російської служби Радіо Свобода)