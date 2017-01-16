Україна – «міст» чи форпост? (Огляд преси)

Україна не може бути мостом між Заходом і Росією, наголошує «Дзеркало тижня». Хоча б тому, що міст в умовах військових дій – перший кандидат на ліквідацію: його або підривають диверсанти, або розстрілює артилерія, або бомбить авіація. А головне, що міст – вічний посередник без найменшого шансу на суб'єктність. Метафора форпосту більш адекватна Україні, переконаний автор статті. На форпості теж небезпечно. Але там принаймні знаєш, заради чого борешся. Краще певний час побути форпостом, щоб згодом стати рівноправним членом світової спільноти, ніж усю історію слугувати мостом, по якому невпинно йдуть солдати й техніка – чи то з одного боку, чи то з іншого. На цьому наголошується в статті «Міст» чи форпост?».

«Дзеркало тижня» стверджує, що публікацією «списків Савченко» фактично зруйновано монополію на секретність, яка досі солідарно належала СБУ, Адміністрації президента, спецслужбам Росії та їхнім маріонеткам у Донецьку й Луганську. Про те, чим пояснюється «некоректність» списків, хто і як визначає першочерговість звільнення заручників, чи адекватний пропонується обмін полоненими, тижневик розповідає в статті «На світло».

Міжнародний валютний фонд на 2017 рік прогнозує зростання економіки України на рівні 2,5%. Відтак, як зазначає тижневик «Фокус», зазначені в держбюджеті очікування Кабміну в основному відповідають оптимістичним сценаріям розвитку. Але навіть якщо економіка за підсумками року вийде на заплановані показники, а далі продовжить рости в межах 3-4% щорічно, на відновлення якості життя до рівня 2013 року знадобиться 4-5 років. Однак, як переконує тижневик, погіршення ситуації вже не буде.

97% українських доріг перебувають у неналежному стані, а на відреставровані автошляхи дається мінімальна гарантія – 1 рік. Тижневик «Фокус» досліджував – чому в Україні асфальт «сходить зі снігом», коли стануть помітні якісні зміни на дорогах і які політичні плани керівника «Укравтодору» Славомира Новака. Заголовок матеріалу – «Уроки польської».

Тижневик «Новое время» стверджує, що на ринку житла ціни падають, а девелопери будують нові об'єкти темпами, що випереджають попит. У підсумку виграють покупці, а ось забудовники отримають проблеми і недобудови, переконує видання.