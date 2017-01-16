Радіо Свобода Daily: Байден завітає до Порошенка з «ритуальним візитом»

Поки українські християни східного обряду ще святкують післяріздвяні свята і ходять одне до одного в гості, шанований і важливий гість сьогодні завітає і до Петра Порошенка з Володимиром Гройсманом. Це «найкращий віце-президент США усіх часів» (за версією адміністрації Барака Обами) Джозеф Байден. Експерти вже назвали його приїзд «ритуальним візитом-символом», від якого не варто очікувати практичних результатів. І тим не менше часом символи теж мають значення. Адже Україна вже вдруге стає ледь не останньою країною, яку в символічний спосіб відвідують американські керівники. І нині, коли, як пише міжнародна преса, Київ з трохи непевністю очікує прихід адміністрації Дональда Трампа, саме Байден передає Україні модель, коли топ-контактною особою для Києва у Вашингтоні є віце-президент, який персонально дуже тісно й активно опікується українськими справами, допомагаючи Україні. Наразі питання в тому, чи стане майбутній віце-президент Майк Пенс «новим Байденом» для України.

У продовження теми зустрічей на високому рівні маємо для Вас також публікацію члена Асоціації українських письменників Сергія Грабовського «Хто у Давосі їстиме з рук олігарха Пінчука?» У ній він звертає увагу на те, що у Давосі 18 січня відбудеться «український ланч», який проігнорує президент України та ціла низка інших українських учасників Всесвітнього економічного форуму. Ба більше: проводитиме його фонд олігарха, якого вважають представником «п’ятої колони» російського президента Володимира Путіна в Україні, персонажем, який діє всупереч національним українським інтересам, зазначає Грабовський.

Тим часом президент США Барак Обама оголосив, що ще на рік, до 6 березня 2018 року, продовжує кілька пакетів санкцій, запроваджених 2014 року щодо Росії за окупацію українського Криму та агресію на Донбасі. Про важливість цього «останнього удару президента Обами по Путіну» пише політичний оглядач Віталій Портников.

У свою чергу Європейський союз продовжить надавати підтримку Україні, незважаючи на політичні зміни усередині країн-членів ЄС. Про це в ефірі Радіо Свобода запевнив голова представництва Євросоюзу в Україні, посол Юґ Мінґареллі. Чому так виходить, що Грузія отримає «безвіз» раніше за Україну та чи існує ймовірність того, що підтримка Євросоюзом України може ослабнути після виборів у Франції й Німеччині, читайте в інтерв'ю з головою представництва Євросоюзу в Україні, послом Юґом Мінґареллі.

Українська влада має негайно скасувати розпорядження про заборону мовлення на території України російського телеканалу «Дождь», заявив базований у Нью-Йорку Комітет захисту прав журналістів. Про те, чому заборона «Дождя» не є актом цензури і чому цей телеканал можна вважати «репрезентантом фейкової опозиції», наводить свої аргументи в рубриці «Точка зору» проректор Острозької академії Петро Кралюк у статті «Війна з Росією та «русский мир» у мас-медіа України».

У цій же рубриці до вашої уваги ще дві статті – стосовно мовної проблеми. Це стаття Тараса Марусика «КСУ і «мовний закон Ківалова-Колесніченка». Крапля камінь точить», та стаття Олександра Гавроша «Русифікація через церкву. Біблія чужою мовою».

А тепер важлива новина для людства. Приватна американська космічна компанія SpaceX повідомила про запуск своєї ракети Falcon 9, вперше з моменту аварії у вересні минулого року. Через 8 хвилин після запуску перший ступінь ракети успішно приземлився на безпілотну платформу в Тихому океані. (Коротенька довідка: компанія SpaceX є однією з двох приватних космічних компаній, що уклали контракти з NASA на доставку вантажів на Міжнародну космічну станцію. Використання багаторазових ракет Falcon 9 здешевлює запуск космічних апаратів).

І на «закуску» сьогодні дві новини. З якої починати запитувати не будемо, бо обидві хороші. Отже, відтепер проект «Донбас.Реалії» виходитиме в ефір на телеканалі «112 Україна». Крім цього Радіо Свобода запустило нову програму «Радиво», в якій будуть представлені історії про незвичайних-звичайних людей. Першим гостем передачі вже став відомий казкар і волонтер Сашко Лірник, який переконаний: «На Донбасі казка – це потужна зброя, а казкар – це потужний військовий підрозділ».

Радійте дивам! Вони трапляються щодня!

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