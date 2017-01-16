Красноїльск, що на Буковині, відомий своїми традиціями святкування Маланки. Для жителів села це свято – невід’ємна частина життя. Цілий рік вони готують маски, зброю та музичні інструменти, роблять із соломи величезних ведмедів та вивчають пісні і танці. 13-го та 14-го січня відбувається театралізоване дійство – Маланка заходить у кожну хату, щоб прогнати з подвір’я злі сили, привітати господарів зі святом та отримати винагороду. Хода триває майже добу, а ввечері 14-го січня всі Маланки збираються в центрі села, щоб позмагатися за звання найкращої.