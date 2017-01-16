До дня інавгурації Дональда Трампа готується індустрія гостинності у Вашингтоні

Готельні кімнати, сувеніри із зображенням Дональда Трампа. Столиця США готова до інавгурації 45 президента країни. Щоправда за кілька днів ще залишалися вільні кімнати у місцевих готелях. Однак у найпрестижнішому готелі американської столиці все давно заброньовано, незважаючи на значно підвищені ціни. Так званий президентський номер коштує 16 тисяч доларів за одну ніч, з вимогою бронювати не менше чотирьох, що обійдеться у 64 тисячі доларів.

«Ви повинні вести відповідний спосіб життя, аби дозволити собі чотири ночі у нашому готелі, ціни починаються від двох тисяч за ніч», – зазначив менеджер готелю Девід Бернард.

А от кого не побачиш цього разу – так це голлівудських зірок, які зупинялися тут під час обох інавгурацій Барака Обами. Більшість гостей прибудуть зі штатів, які підтримали Дональда Трампа на виборах. Буде кілька гостей з-за кордону. За гроші, які вони платять їм забезпечать вишуканий сервіс.

«Ми приготували для них грілки для рук, капелюхи та інші дрібнички, що повинно зробити їхнє перебування більш зручним», – говорить Девід Бернард.

У готелях також приготували для своїх грошовитих гостей подарунки: дехто повернеться і з шкіряною скринькою, прикрашеними президентськими символами зі щирого золота.

Звичайно, більшість гостей столиці США поїдуть додому із скромнішими сувенірами на пам’ять. Менеджер подарункової крамниці у Вашингтоні очікує суттєвих прибутків у тиждень інавгурації. Він каже, найкраще вже продаються бейсбольні кепки з гаслами та символікою Трампа.

«Повернемо Америці її велич – найпопулярніша кепка, бейсболки дуже добре продаються. Ми не встигаємо поповнити їхні запаси», – каже Декстер Морс, менеджер крамниці сувенірів.

Саме за бейсболками сюди завітали студенти зі штату Джоржія, прихильники Трампа.

«На мій погляд, у нього є позитивні якості. Я розумію, що у нього є недоліки, і багато людей з ним не погоджуються, але, я думаю, у нього є необхідний досвід, і як бізнесмен він зможе зробити багато для економіки країни», – говорить студент із Джорджії Генрі Джонс.

Менеджер крамниці каже, що помічає різницю у поглядах республіканців та демократів після виборів.

«Республіканці переважно говорять про гроші, демократи – про більш загальні проблеми, про які розповідають у новинах, як то чи скасують систему охорони здоров’я Обами», – зауважує Декстер Морс.

Експерти очікують: щонайменше 400 тисяч людей збереться у Вашингтоні на заходи, пов’язані з інавгурацією Дональда Трампа, принаймні півмільйона планують брати участь у протестах запланованих у столиці. Економісти очікують, що місто у ці дні заробить щонайменше мільярд доларів.