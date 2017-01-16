Закарпаття: снігопади припинилися, але залишається загроза сходження лавин

На Закарпатті рятувальники зняли обмеження на рух великовагового транспорту через перевали, яке запровадили цими вихідними у зв’язку з рясними снігопадами. Але залишається небезпека сходження лавин : тільки за одну добу в області сталося чотири таких снігових зсуви. Жителів та туристів закликають утриматися від походів у гори. У містах Закарпаття комунальні служби ледь встигають розчищати дороги. Допомогти місцевій владі зголосилися самі жителі. В Ужгороді користувачі соцмереж влаштували своєрідний соціальний флешмоб та вийшли на вулиці міста з лопатами.

За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, рух великовагових транспортних засобів по шляхах державного значення дозволили ще учора, 15 січня. Проїзд можливий для всіх: і для вантажівок, і для легкових атомобілів. Сильних снігопадів в області не очікують у зв’язку з підвищенням температури повітря. Проте зберігається небезпека сходження снігових лавин, не тільки у гірській місцевості, але й на автошляхах. За прогнозами у найближчі дві доби на Закарпатті очікується ожеледиця. Рятувальники закликають водіїв бути особливо уважними та обирати безпечну швидкість.

Крім того, у восьми населених пунктах Закарпатської області працюють аварійні бригади, щоб відновити електропостачання. Під час снігопадів було знеструмлено не тільки закарпатські села, без світла залишилися на деякий час і окремі райони Ужгорода.

За минулі вихідні 10 вантажівок все ж застрягли у снігах, рятувальникам довелося їх відбуксировувати. Загалом з початку сильних снігопадів кількість авто, які потребували спеціальної допомоги, склала понад 350. У зв’язку із погіршенням погодних умов, аварійність на дорогах зросла на 50% і більше. Національна поліція відзначила ситуацію на Закарпатті критичною за рівнем аварійності.

Через снігопади та хуртовини у високогір’ї та гірській частині Закарпаття утримувався ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки. За одну добу у Рахівському та Тячівському районах зійшли чотири снігові лавини.

Ужгородці беруть лопати і власноруч чистять місто

Буквально за добу сніг повністю засипав Ужгород та Мукачеве. В обласному центрі розчищати вулиці вийшла майже сотня комунальників, 120 військових та муніципальна поліція. Ресурсів, щоправда, не вистачало. Тому активні ужгородці вирішили допомогти місту самі і влаштували соціальний флешмоб. Все почалося із заклику у соцмережах взяти лопати і прибрати місто самотужки. При цьому кожен учасник повинен був залучати своїх друзів, повідомивши про ідею у Facebook. Звітували фотографіями та коментарями.

Ужгородка Лариса Липкань – одна з сотень жителів міста, хто приєднався до руху. Дівчина позичила у сусідів лопату та розчистила доріжку до під’їзду свого будинку. Каже, що підтримує корисні ініціативи.

«Умови флешмобу вимагали, щоб ти сам зробив добру справу і позначив п’ятьох друзів. До речі, приєдналися також люди, яких я не позначала. Були й інші, які нарікали, за що вони платять податки, – коментує Лариса Липкань. – Я бачила на власні очі, що комунальники працювали, у мене до них не було претензій. Але снігу нападало стільки, що виглядало як надзвичайний стан. І мені здається: це виклик не тільки для комунальників, але й до всіх городян і людей, які люблять своє місто. Нічого поганого нема, якщо кожен вийде на вулицю і прибере свою територію».

Ліквідовувати наслідки стихії на Закарпатті доведеться ще не один день. Хоча міські жителі такої сніжної зими чекали кілька років.