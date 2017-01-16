МЗС: позов щодо Росії до Міжнародного суду ООН подадуть сьогодні

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що позов України в Міжнародний суд ООН в Гаазі про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації подадуть сьогодні.

«На виконання доручення президента сьогодні в Гаазі буде подано позов проти РФ до Міжнародного суду ООН. Росія має понести міжнародну відповідальність за вчинення актів тероризму та дискримінації. Відповідальність Росії за скоєні злочини неминуча », – написала речниця МЗС України Мар’яна Беца у twitter.

Президент України Петро Порошенко сьогодні доручив Міністерству закордонних справ передати позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі щодо порушення Росією конвенції ООН щодо протидії фінансування тероризму та Конвенції щодо ліквідації усіх форм расової дискримінації.

У вересні минулого року МЗС повідомило про позов щодо порушень морського права Росією.

Україна також подала низку позовів проти Росії до Європейського суду з прав людини, зокрема, щодо захоплення контролю Росією над Кримським півостровом і подій, які відбулися пізніше на сході України і стосуються численних порушень прав людини, щодо незаконного вивезення дітей-сиріт із Луганщини (з окупованого міста Сніжне) на територію Росії. Ще одне провадження у справах «Україна проти Росії» Європейський суд із прав людини відкрив за фактом порушення прав лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва та його сина Хайсера Джемілєва.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».