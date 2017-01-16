«Перемир’я» на Донбасі означає постійні обміни вогнем (світова преса)

У світовій пресі є публікації з передової на сході України, де українські військові піддаються постійним обстрілам з боку бойовиків-сепаратистів, що стало вже звичним, рутинним. Також пишуть про звернення України до Канади аби Оттава подовжила мандат місії канадських військових інструкторів в Україні, термін якої добігає наприкінці березня. І колишній двічі голова СБУ Валентин Наливайченко називає корупцію головною загрозою для виживання української держави.

Британська газета The Daily Telegraph вміщує спеціальний репортаж із передової на сході України, війну в якій видання називає «забутою».

Це розповідь про будні 46-го батальйону Збройних сил України, який дислокується Новолуганському на Донбасі.

…Коли десь за мертвими деревами і полями з коричневою землею, які ніким не контролюються, почувся рокіт двигунів ворожих машин, сержант Володимир Кудря одразу сказав: «Бой його знає, що вони роблять, але нас напевно будуть обстрілювати», наказавши своєму підрозділу бути готовим до обстрілів, але ніхто навіть оком не повів, адже до обстрілів українські військові вже звикли.

Кореспондент газети нагадує, що війна розпочалась в квітні 2014 року, і два широкомасштабні вторгнення російської армії – в серпні 2014-го та в лютому 2015 року – завдали українським силам важких поразок і стали наслідком мирних угод , які – принаймні на папері – поклали край бойовим діям і накреслили дорожню карту реінтеграції контрольованих бойовиками регіонів до України.

Насправді ж мирний процес гальмується ось вже майже два роки, а «перемир’я» просто означає війну маневрування і майже постійні обміни вогнем з автоматичної зброї, мінометів, артилерії уздовж усією лінії розмежування протяжністю майже півтисячі кілометрів.

…Коли нічний обстріл завершився, 46-му батальйону пощастило – снаряди, випущені по них, не вцілили, і вранці почався черговий рутинний день із втомою від одноманітного харчування, спостереження за ворогом та наповнення стрічок для кулеметів набоями.

Цей підрозділ, йдеться в статті, спирається на братство, пишаючись тим, що є бойовим батальйоном, в якому одні вояки буквально рятували життя своїм побратимам в боях. У підрозділі не втрачають і почуття гумору.

Як зазначає часопис, після Іловайська 2015 року та Дебальцева 2016 року, новий наступ українських сил ризикує наштовхнутися на третє вторгнення Росії з її південного військового округу, і наслідки, яка каже автор, будуть передбачувані.

А бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР», як виглядає, або не хочуть, або не можуть вдатися до ефективного наступу без допомоги живою силою та озброєннями російської регулярної армії. «Нинішній стан справ, можливо, підходить урядам в Москві та Києві, які опинилися під міжнародним тиском задля завершення конфлікту», – йдеться в статті.

«Але це дуже непопулярне серед бійців в окопах», – пише автор, вказуючи, що саме вояки опиняються перед постійним обстрілами. Обидві сторони накопичили набагато більше сил уздовж лінії розмежування, аніж про це офіційно повідомляють, «збільшуючи ймовірність того, що полум’я конфлікту може вийти з-під контролю».

Сайт канадської телекомпанії СВС пише, що Україна хотіла б отримати запевнення, що Канада подовжить мандат місії своїх військових та підтримку України після кінця березня, коли спливає термін перебування військових інструкторів із Канади, які працюють в Україні.

В статті цитують посла України в Канаді Андрія Шевченка, який каже про стурбованість офіційного Києва тим, чи буде Канада й надалі підтримувати Україну військово на тлі російської агресії.

На тлі прибуття тисяч американських вояків до Польщі та інших сусідніх із нею країн для нарощення сил НАТО, Україна, яка не є членом альянсу, хотіла б подовження мандату місії канадських військових, говориться в статті.

«Це зайняло довше, аніж ми очікували в плані обговорення майбутнього формату нашої співпраці. Ми все ще не маємо офіційної відповіді від Канади», – каже посол Шевченко, додаючи, що подовження перебування канадських військових в Україні «надіслало б дуже важливий сигнал Росії».

Канада розмістить 450 вояків в Латвії найближчими місяцями, які стануть стрижнем бойового угруповання НАТО в цій балтійській країні чисельністю в понад тисячу вояків, до якого також долучаться Іспанія, Албанія, Італія, Польща та Словенія.

Це є частиною ширших зусиль НАТО щодо посилення безпеки в регіоні коли головними контриб’юторами для новодислокованих сил НАТО будуть Німеччина, США та Британія у, відповідно, Литві, Польщі та Естонії.

Посол Шевченко сказав, що канадські вояки в Україні також вчаться й самі від тих, кого вчать, набуваючи кращого розуміння деструктивної тактики Росії, включно з кібернетичними війнами.

«Ми знаємо методи, які використовують росіяни проти вільного світу в тому, що стосується кібербезпеки, і ми б хотіли поділитися цими знаннями з Канадою та вільним світом», – додав український посол.

Видання Daily Signal пише про колишнього голову СБУ, українського політика Валентина Наливайченка, який взявся за боротьбу «проти нового ворога – корупції», яку він вважає найбільшою загрозою Україні.

«Питання в тому, чи ми виживемо, чи ні», – сказав Наливайченко журналістові видання в своєму офісі в Києві.

Наливайченко, якому 50 років, раніше очолював Службу безпеки України, зазначає автор статті.

«На кону – виживання нашої країни. Йдеться про те, чи ми врешті отримаємо верховенство закону та дієву державу замість хаосу, корупції, слабкості та нездатності захистити нашу територію та країну. Отже, на кону – країна та її незалежність», – каже Наливайченко в інтерв’ю.

Під час розмови Наливайченко, як помітив журналіст, був вдягнений в гарний костюм із краваткою та вільно говорив англійською, адже має університетський диплом із іноземних мов.

«Його привітні манери та емоційний стиль розмови радше натякали на його минуле як дипломата та члена парламенту, аніж на роки біля керма української спецслужби, що є наступницею КДБ», – зауважує автор статті.

Наливайченко очолював СБУ з 2006 по 2010 роки, а потім став на чолі цього відомства 24 лютого 2014 року – двома днями після втечі колишнього президента Віктора Януковича до Росії на завершальній стадії Революції. Наливайченко також був депутатом парламенту та заступником міністра закордонних справ України.

Відхід у 2015 році з посади керівника СБУ був суперечливим, йдеться в статті. Наливайченко пояснює це розслідуванням корупційних справ чільних посадовців службою, якою він керував.

«Наші люди, наші прості люди потерпають через корупцію, корупцію на горі, – каже Наливайченко в інтерв’ю. – Мені дуже подобається, що казав (Вінстон) Черчіль під час Другої світової війни: «Якщо ви йдете крізь пекло – ідіть далі». Якщо ми корумповані, це не означає, що ми маємо сказати: «Гаразд, ми держава, яка не відбулася». Ні, це не так».

За його словами, «ідеї свободи та незалежності є дуже українськими», і Україна має шанс «показати всьому світові – особливо російському народу, що є можливості, що є «план Б» для країн, які постали на місці Радянського Союзу, – бути демократичними, не бути корумпованими, не жити в корумпованій державі, а бути незалежними».

Наливайченко додає: «Україна належить до західного світу».