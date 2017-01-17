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17 січня 2017, Київ 10:05
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Сепаратизм і суди. Феміда поблажлива до злочинів проти держави? (відео)

Сепаратизм і суди. Феміда поблажлива до злочинів проти держави? (відео)
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Справу Олександра Єфремова розглядатимуть на Луганщині в Старобільську. Таке рішення цього тижня ухвалив Луганський апеляційний суд. Адвокати колишнього народного депутата наполягають на перенесенні слухань до Києва. Єфремова звинувачують у державній зраді, співпраці з бойовиками... Однак, незалежно від географії, українська Феміда часто буває прихильна до підозрюваних у злочинах проти держави. Буквально наприкінці року Харківський суд відпустив екс-начальника Краматорської міліції Олександра Ковтуна. Це він намагався роззброїти українських військових на початку війни, коли їх заблокували нібито «мирні жителі». Кому ще вдалося уникнути вироку, та чому така гуманна Феміда, розбирався Левко Стек. (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

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