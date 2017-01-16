У суді на фотографіях з мітингу 26 лютого Чийгоза не виявили – Полозов

Під час вивчення у Верховному суді Криму фотографій з мітингу 26 лютого 2014 року в Сімферополі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза на них не виявили. Про це повідомив адвокат Чийгоза Микола Полозов.

За інформацією адвоката, упродовж першої половини засідання 16 січня суд продовжив вивчати докази, надані прокурором, а саме: фотографії з мітингу 26 лютого 2014 року.

«Досліджено фотографії до 14:24. Станом на цей час ніяких масових заворушень на фотографіях зображено не було. Також не було зображень Ахтема Чийгоза, що суперечить свідченням потерпілих свідків. Вони стверджували, що Чийгоз якимось чином давав учасникам мітингу команди і розпорядження, пересувався по коридору, який вибудовували мітингувальники», – зазначив адвокат.

Відео виступу Полозова у Facebook опублікував голова ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

Раніше у понеділок Полозов повідомляв, що у суді у «справі Чийгоза» оголосили свідчення «потерпілого» без його присутності.

За інформацією адвоката, наступне судове засідання призначили на 17 січня.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу, й окремо – щодо інших фігурантів процесу Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.

Кримський суд залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня.