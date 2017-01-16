У США арештували дружину нападника на гей-клуб в Орландо

У США заарештували Нур Салман, дружину Омара Матина, який застрелив 49 людей у нічному клубі в Орландо у червні минулого року, повідомляють американські ЗМІ.

Заарештовану підозрюють у пособництві чоловікові та перешкоджанні правосуддю. Правоохоронні органи вважають, що під час допиту після нападу жінка дала поліції неправдиві свідчення. Суд над підозрюваної має відбутися 17 січня.

12 червня минулого року у нічному гей-клубі в Орландо, штат Флорида, 49 людей стали жертвами збройного нападу, ще 53 були поранені. Нападником був 29-річний Омар Матін, американський громадянин афганського походження. Він, за даними ФБР, був пов’язаний з ісламськими екстремістами, і загинув у перестрілці з поліцією