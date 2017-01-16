Звинувачення керівництва Нацгвардії Білецьким. І сепаратизм, і «політичний сезон»?

Київ – Керівництво Нацгвардії не вживає заходів щодо офіцерів, які сповідують сепаратистські погляди та вдаються до корупції, стверджує народний депутат Андрій Білецький у своїй заяві на сайті очолюваної ним партії «Національний корпус». Водночас у Нацгвардії, Генпрокуратурі пообіцяли перевірити звинувачення, про які йдеться в заяві, та залучити до цього СБУ. Між тим політологи припускають, що такою заявою Андрій Білецький розпочинає політичний сезон 2017 року, одним з основних трендів якого може бути «пошук внутрішніх сепаратистів», який, імовірно, підхоплять інші національно-патріотичні сили.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/bletskiy-zvinuvativ-kervnitstvo-natsgvard-v-korupts-ta-pokrivann-separatizmu">SoundCloud</a>

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявляє, що правоохоронці перевірять заяву народного депутата Андрія Білецького про корупцію і сепаратизм у Нацгвардії.

Як написав він на своїй сторінці в Facebook, керівник Нацгвардії надіслав до ГПУ листа-звернення з проханням про перевірку доводів депутата.

Матіос також опублікував фотокопію цього листа.

«Перевіримо ретельно, безпристрасно і за законом… Розберемося і дамо оцінку за законом», – пообіцяв головний військовий прокурор.

Раніше у Нацгвардії повідомили про звернення до Служби безпеки України та військової прокуратури щодо звинувачень Білецького.

14 січня народний депутат України Андрій Білецький на сайті полку Нацгвардії «Азов», засновником якого він є, оприлюднив заяву, в якій звинуватив керівництво Національної гвардії у «сепаратизмі та системній корупції».

На керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція

«Я не можу більше мовчати про ситуацію в Національній гвардії України. Ситуація абсолютно не нормальна для третього року війни – на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, діє систематична корупція», – написав Білецький. Також він звинуватив керівництво Нацгвардії «у прямому покриванні офіцерів-сепаратистів».

Андрій Білецькій у своїй заяві називає кількох конкретних офіцерів, які, за його словами, створювали місцеві «антимайдани» та у соцмережах виявляли прихильність до проросійських проектів «ДНР» та «Новороссія».

Один зі згаданих Білецьким офіцерів Нацгвардії Олександр Голяков був депутатом Криворізької міськради від Партії регіонів, підтримував місцевий «антимайдан» та закликав громадян вступати у недержавні силові формування, про що свідчить відео місцевих телеканалів, яке нині поширюється в соцсмережах.

Радіо Свобода звернулося до Нацгвардії, щоб почути думку осіб, згаданих у заяві, та позицію керівництва Нацгвардії щодо висунутих Білецьким звинувачень.

Речник Нацгвардії України Вадим Голуб у коментарі Радіо Свобода наголосив, що заява Андрія Білецького «дискредитує та заплямовує діяльність Національної гвардії України». За словами Голуба, Нацгвардія вчинила відповідно до закону, попросивши правоохоронні органи перевірити інформацію, яку навів Андрій Білецький.

«Національна гвардія України звернулась до Військової прокуратури та Служби безпеки України з проханням перевірити викладені факти, – зазначає він. – Ми вважаємо, що такий підхід дозволить уникнути непорозумінь, та забезпечить неупередженість, прозорість та об’єктивність. Зі свого боку гарантуємо всебічне сприяння та допомогу».

Вадим Голуб додає, що з початку року до Головного управління Національної гвардії України не надходило жодних документів від народного депутата Андрія Білецького, які би підтверджували його нинішні звинувачення.

Ми не можемо сказати, чому Білецький зробив таку заяву саме зараз. Ми вчинили згідно з законом – звернулися до компетентних органів

«Ми не можемо сказати, чому Андрій Білецький зробив таку заяву саме зараз. Ми вчинили згідно з законом – звернулися до компетентних органів», – підсумовує Вадим Голуб.

«Боротьба з внутрішнім ворогом» стане трендом політичного сезону-2017 – експерти

Проблеми, озвучені депутатом та засновником полку «Азов», дійсно мають місце, але полк «Азов» у цьому плані теж не є виключенням, стверджують рядові бійці підрозділів Нацгвардії. Один із них на умовах анонімності прокоментував Радіо Свобода інформацію про сепаратистські вподобання та корупцію офіцерського складу

«В «Азові» теж не все гладко. В лавах добробатів, що б не казали – теж є корупція. Через те я особисто з «Азова» перевівся. Їздять в Донецьк та загалом на непідконтрольні території ті офіцери, в яких там родичі. Але не всі з них, десь «50 на 50». Щодо поїздок до Росії – такого особисто не чув. Але був офіцер в «Азові», що перевівся потім до іншого підрозділу, який після початку війни їздив до Криму», – повідомляє боєць.

Інший доброволець, Сергій Бондар, колишній боєць полку МВС «Миротворець», говорить про численні факти тиску на силовиків, що прийшли до МВС з Майдану та спроби керівництва Нацгвардії «витиснути» добровольців першої хвилі з цієї структури.

Ми й самі стикнулися з витисканням добровольців із силових структур. Ми бачили, як різними маніпуляціями добровольців змушували писати рапорти на звільнення

«Ми повністю згодні з цієї заявою (Андрія Білецького) в частині ліквідації добробатів і тиску на добровольців. Ми й самі стикнулися з витисканням добровольців із силових структур. Ледь не щодня ми бачили, як різними маніпуляціями добровольців змушували писати рапорти на звільнення. Не всі погоджувалися – продовжували сподіватися на реформи в МВС. Але за результатами «псевдо-атестації» працівників МВС ті, хто її проводили вирішили, що ми (активісти, які прийшли до лав добробатів з Майдану), не відповідаємо вимогам до посад».

Численні докази цього Сергій і його бойові побратими обіцяють оприлюднити вже днями.

Передовсім політичні мотиви та початок активної боротьби за електорат бачить у заявах Андрія Білецького політолог Володимир Цибулько.

Стабілізація на фронті – спонукає шукати сепаратистів у тилу, і це буде фішкою політичного сезону 2017 року

«Є політичний рух, який очолює Білецький. На тлі Саакашвілі та Савченко, коли права частина політикуму перенасичена радикалами – мовчання Білецького і Яроша, яке ми спостерігали до сьогодні – непояснюване. «Народному фронту», який втратив електоральний потенціал, треба шукати інші форми роботи. Якщо Білецький після своїх заяв почне демонструвати приріст рейтингу – це буде виправдано, – прогнозує політолог. – Принаймні раніше ці та інші політики використовували своє реноме, завойоване на фронтах, досить ефективно. Антисепаратистська риторика – буде затребуваною. Стабілізація на фронті – спонукає шукати сепаратистів у тилу, і це буде фішкою політичного сезону 2017 року», – зауважує Цибулько.

Політолог Володимир Фесенко, зі свого боку, наголошує, що Андрій Білецький у своїй заяві вказує людей, які мають не суто сепаратистські, а скоріше, «антимайданівські» погляди.

Можливо такі заяви – елемент політичної розкрутки

«Тут питання в тому, чи ти лояльний державі, чи просто маєш певні політичні погляди. От якщо в українського офіцера погляди проросійські – це реально небезпечно. Людина могла бути проти подій Революції гідності. Але загроза – саме проросійські погляди. Можливо такі заяви – елемент політичної розкрутки», – визнає аналітик.

Фесенко зауважує, що у своїх останніх заявах Білецький критикує і міністра внутрішніх справ Авакова, попри те, що раніше його самого називали «людиною Авакова». Так, «беркутівці», які могли бути причетними до розстрілів протестувальників під час Революції гідності – працювали в МВС в час роботи міністра Арсена Авакова та президента України, наголошує політолог.

Радіо Свобода звернулося до Андрія Білецького та до заснованої ним партії «Національний корпус», щоб дізнатися, що спонукало його робити такі заяви саме зараз, на третій рік збройного конфлікту на сході України. Помічники та прес-служба депутата повідомили, що нині він зайнятий, і надасть коментар пізніше. На момент ефіру на запитання Радіо Свобода Андрій Білецький не відповів.

Утім, однопартієць Білецького, депутат Олег Петренко пояснив Радіо Свобода, що наразі накопичилася «критична маса інформації про керівництво Нацгвардії», після якої мовчати вже не можна. За словами Петренка, звинувачення, які висуває Білецький та його партія «Національний корпус», стосуються не лише сепаратистських поглядів окремих офіцерів, про які могло бути відомо і раніше, а діяльності керівництва Нацгвардії загалом. Відтак має йтися про звільнення чинних керівників цієї структури, наголошує депутат.

У партії «Національний корпус» Радіо Свобода також повідомили, що Андрій Білецький до кінця тижня планує зробити депутатські запити до СБУ, Генпрокуратури та інших органів щодо інформації, яку він озвучив у своїй заяві.