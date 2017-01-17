Луценко замість Гройсмана? (Огляд преси)

У квітні добігає кінця перший рік прем’єрства Володимира Гройсмана, нагадує газета «Україна молода». Щоб пролонгувати перебування на посаді, главі уряду необхідно представити парламенту програму дій на найближчий рік, і в разі схвалення такої програми команда чинного прем’єра отримає імунітет від відставки. Торік двом найбільшим фракціям Верховної Ради – Блоку Петра Порошенка та «Народному фронту» – вдалося дійти згоди щодо призначення Гройсмана, котрий змінив на посаді Арсенія Яценюка. Цього разу, як стверджують джерела видання, БПП більше не проявлятиме зацікавленості у Гройсманові, а відтак i депутати фракції отримають вказівку не голосувати за його програму. Тим паче що, за інформацією «України молодої», йому вже підібрали наступника – нинішнього генпрокурора Юрія Луценка. Заголовок статті – «Прем’єр-ліга»: на полі – новий гравець».

«Чим лікувати економіку України» – у статті під таким заголовком газета «День» аналізує причини нездоров'я економіки і, зокрема, фінансової системи. Видання пише, що Нацбанк сьогодні не прозорий і не продукує тієї політики, якої від нього чекають. Проте експерт висловлює переконання, що в економіки України є перспективи. Головне зараз – «впоратися» із можновладцями, які звикли не стільки управляти, скільки командувати, і в яких є вища освіта, але немає навіть середнього мислення, переконані експерти.

А в матеріалі «Небезпека латентної капітуляції» «День» констатує, що останній місяць, окрім статті Пінчука, на загал було вкинуто низку симптоматичних посилів із пропозиціями розплатитись українськими територіями, а отже державністю за умовне примирення з Росією. Все це вписується в загальний ефір псевдооб’єктивності та викривленої реальності, яку створюють деякі українські ЗМІ і політики, зазначає видання. Україні пропонують «боснійський варіант», коли держава втрачає суб’єктність. Київ же має говорити про «хорватський варіант». Тим не менше триває зондування з різних джерел – наскільки українці готові поступитися та готові капітулювати. Пінчук є одним із інструментів такого зондування, зазначає газета.

В Україні – новий виток бурштинової війни, тепер зі стріляниною, вибухами та жертвами. І причому відразу в двох бурштинових областях – Рівненській та Житомирській. Якщо в першій обмежилися взяттям у полон заручників, то під Житомиром події взяли зовсім трагічний оборот. Докладніше про нього розповідає газета «Сегодня».

Російські загарбники влаштували масову бійку з бойовиками угруповання «ДНР» через контроль над окупованим Новоазовськом. Докладніше про це розповідає газета «Україна молода» в публікації «Хто в домі «хазяїн»?»

За минулий рік в Україні сталося понад 8 тисяч ДТП iз вини водіїв у нетверезому стані, за перші дні нинішнього – 80. Як припинити вакханалію на дорогах, аналізує газета «Україна молода».