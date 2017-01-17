Трамп називає НАТО «застарілим» – Європа хвилюється, Москва радіє

Новообраний президент США Дональд Трамп, який заступить на посаду наприкінці тижня, піддав критиці НАТО, засумнівавшись в тому, що НАТО відповідає вимогам сучасності, що викликало схвальні заяви Москви. Також Трамп, похваливши «Брекзит», сказав, що Британія може бути не останньою країною ЄС, яка попроситься на вихід з Євросоюзу. Керівники НАТО та ЄС критично відреагувала на інтерв’ю Трампа, але також є й голоси, які закликають не поспішати з оцінками і дечекатись інавгурації нового президента США та вступу його на посаду.

Москва привітала заяву Дональда Трампа про НАТО як «застарілий» альянс, в той час як ключовий союзник США в Європі – Німеччина – висловила стурбованість такою заявою.

Речник Кремля Дмитро Песков сказав, що «НАТО є справді є рудиментом (минулого) і ми погоджуємось з цим».

Песков також сказав, що «враховуючи, що (НАТО) зосереджена на конфронтації і вся її структура створена для ідеї конфронтації, тоді, звичайно, навряд чи можна назвати її сучасною організацією, яка відповідає критеріям та ідеалам стабільності, тривалого розвитку та безпеки».

НАТО неодноразово відкидала російські твердження, що альянс хоче конфронтації, говорячи, що посилення східного флангу є відповіддю з боку НАТО на російські дії в регіоні, які налякали багатьох членів альянсу. Зокрема йдеться про анексію Кремлем Криму та підтримку сепаратистів у східній Україні.

Трамп і НАТО

Німеччина – один з ключових союзників США в Європі – висловила стурбованість заявою Трампа.

«Мої погляди на питання трансатлантичних зв’язків відомі. Новообраний президент знову висловив свої погляди. Коли він буде вже на посаді – бо наразі він ще не вступив на посаду – ми, звичайно, будемо працювати разом з американським урядом. Тоді ми побачимо, яку співпрацю ми можемо налагодити», – сказала канцлер Німеччини Анґела Меркель.

В широкому інтерв’ю британській газеті The Times та німецькому найтиражнішому щоденнику Bild, яке було опубліковане у неділю, Дональд Трамп назвав НАТО «застарілим, але додав, що альянс все ще «дуже важливий для мене».

«Я вже давно казав, що в НАТО є проблеми. Проблема номер один – організація є застарілою, бо була створена багато-багато років тому. Проблема номер два – країни не роблять фінансових внесків, які мають робити», – сказав Трамп в інтерв’ю.

Німецький міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайєр, який 16 січня був в Брюсселі, сказав, що заява Трампа є суперечливою і йде врозріз з тим, що говорив кандидат на посаду міністра оборони США Джеймс Маттіс про НАТО під час сенатських слухань минулого тижня.

«Заяви, які зроблені в інтерв’ю новобраним президентом, спровокували здивування та неспокій тут, в Брюсселі і, гадаю, – я навіть переконаний – не лише в Брюсселі. Я щойно мав розмову з генеральним секретарем НАТО паном Столтенберґом, і особливо в НАТО заяви новобраного президента Трампа були сприйняті зі стурбованістю – його заява, що він розглядає НАТО як застарілу організацію».

НАТО прореагувало на інтерв’ю заявою, що альянс цілком впевнений у відданості США безпеці Європи. Речниця НАТО Оана Лунгеску сказала, що керівник НАТО Єнс Столтенберґ з надією дивиться на співпрацю з Трампом та його командою.

Трамп і ЄС

Щодо інших тем інтерв’ю британській та німецькій газетам – Трамп похвалив Британію за те, що вона виходить з Євросоюзу, сказавши, що «Брекзит завершиться гарно», і що він хоче угоди про вільну торгівлю між США та Британією.

Британський міністр закордонних справ Борис Джонсон назвав «гарною новиною», що США хочуть «доброї угоди про вільну торгівлю з нами». Речниця британського прем’єра Терези Мей теж виловилась у цьому дусі.

Деякі чільні представники ЄС відкинули компліменти Трампа щодо «Брекзита» і його слова, що й інші члени ЄС можуть захотіли наслідувати британський приклад.

«Брекзит» – це негарна річ», – сказав комісар ЄС з питань економіки П’єр Московічі, додавши, що ціна виходу Британії з ЄС буде «значною» і що це відіб’є бажання інших членів ЄС йти слідом за Британією.

Маргарітіс Шинас, речник Єврокомісії, так відреагував на інтерв’ю Трампа: «Я знаю, що зазвичай журналісти скаржаться коли ми кажемо, що не коментуємо коментарі. Отже, я відреагую на це питання заявою, а саме: «Ми прочитали це інтерв’ю з цікавістю».

Канцлер Меркель скритукувала передбачення Трампа, що інші країни ЄС захочуть піти британським шляхом на вихід з ЄС. «Я думаю, що ми, європейці, творимо нашу долю своїми руками», – сказала німецький лідер.

«Я думаю, що Європейський союз буде триматися разом. Я на 100 відсотків переконана у цьому. Я поважаю думки майбутнього президента Сполучених Штатів, новообраного президента, майже президента, але думаю, що з Європейським союзом буде все гаразд», – сказала керівник європейською дипломатії Федеріка Моґеріні.

Меркель, зі свого боку, відкинула критику Трампа своєї міграційної політики. Трамп в інтерв’ю назвав Меркель «фантастичним лідером», але додав, що Німеччина «отримала чітке враження» від наслідків її міграційної політики під час грудневого терористичного нападу на різдвяний базар в Берліні, під час якого загинуло 12 людей.

«Я особисто чекаю на інавгурацію президента США. Тоді, звісно, ми будемо працювати з ним на всіх рівнях», – сказала Меркель.

Інавгурація Трампа як 45 президента США має відбутися 20 січня і деякі оглядачі кажуть, що найкраще нині було б почекати на його дії вже на президентській посаді, замість того, щоб реагувати вже нині на кожну заяву, інтерв’ю чи допис у Твіттері.

«Я думаю, що найважливіше нині тримати спокій і дочекатися, коли вони (нова адміністрація) почнуть, власне, працювати, – сказав міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен. – Гадаю, маємо зачекати і відійти від твіттерної дипломатії, перейшовши до реальної політики».